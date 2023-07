Aktualisiert am

Unterwegs in Offenbach : Allein unter Männern

Steuerfrau im Offenbacher Rathaus, das im Stil des Betonbrutalismus errichtet wurde und heute unter Denkmalschutz steht: Sabine Groß Bild: Lucas Bäuml

Die Demokratie ist für uns selbstverständlich, doch sie steht unter Druck. Volksparteien verlieren an Bindung, digitale Blasen ersetzten die öffentliche Debatte. Was macht das mit Lokalpolitikern? Unterwegs mit Sabine Groß, Bürgermeisterin in Offenbach.