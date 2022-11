Baerbock gegen Scholz : Er sagt, sie sagt

Kommenden Mittwoch wird mal wieder eine Maschine der deutschen Luftwaffe im ägyptischen Badeort Scharm el-Scheich landen, zwischen Wüste und Meer im Süden der Halbinsel Sinai, nicht zum ersten Mal in diesen Tagen. An Bord befindet sich Außenministerin Annalena Baerbock. Die Grüne darf auf den Weltklimagipfel als letztes deutsches Regierungsmitglied kommen und am längsten bleiben, nach dem Kanzler, der Entwicklungs- und der Umweltministerin.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Schließlich hatte sie bei den Koalitionsverhandlungen vor einem Jahr durchgesetzt, dass ihr Haus jetzt auch für die internationale Klimapolitik zuständig ist. Das war eine Art Kompensation dafür, dass sie nach ihrem pannenreichen Wahlkampf die Organisation der heimischen Klimawende ihrem Konkurrenten Robert Habeck überlassen musste.

Wenn Baerbock kommt, ist ein anderer schon mehr als eine Woche weg. Kanzler Olaf Scholz war Anfang voriger Woche am Roten Meer. Am Dienstagnachmittag, ein paar Stunden vor dem Rückflug, steht er vor dem deutschen Delegationsbüro in einem Zelt auf dem Tagungsgelände, Bereich C, eine Deutschland- und Europafahne im Rücken. Er redet über ein paar Dinge, von denen die grüne Außenministerin nicht so oft spricht.

Gaskraftwerke bis weit nach 2030

Baerbock und ihre Parteifreunde erwecken ja gern den Eindruck, als werde es nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ganz schnell gehen mit dem Abschied von jedweder fossilen Energie auf der Welt. Scholz räumt im eiskalt temperierten Tagungszelt mit dieser Idee gleich mal auf. „Dort, wo in den 30er-Jahren Kohlekraftwerke geschlossen werden, werden Kraftwerke entstehen, die zunächst mit Gas arbeiten“, sagt er kühl. Dass er ein „und später mit Wasserstoff“ hinterherschickt, macht die Sache in den Augen von Klima-Aktivisten auch nicht viel besser.

Das hörte sich bei Baerbocks Chefunterhändlerin Jennifer Morgan wenige Stunden zuvor noch ganz anders an. Die Außenministerin hatte die frühere Greenpeace-Chefin gleich nach Amtsantritt zu ihrer Beauftragten für die internationalen Klimaverhandlungen gemacht, eine langjährige Aktivistin, auch das eine Kampfansage an die Realpolitiker Scholz und Habeck. Morgan sitzt an diesem Morgen im deutschen Pavillon, neben sich ihren Sherpa-Vorgänger Jochen Flasbarth, der bis vor einem Jahr aus dem SPD-geführten Umweltministerium die Klimaverhandlungen leitete.

Er ist ungeachtet seiner Entmachtung durch die Grünen doch wieder dabei, denn Ressortchefin Svenja Schulze hat ihn ins Entwicklungsministerium mitgenommen, und praktischerweise erklärte die ägyptische Präsidentschaft den Ausgleich von Klimaschäden in den ärmeren Ländern zum Schwerpunkt der Klimakonferenz: ganz klar ein Fall für das sozialdemokratische Ressort – und für Scholz’ indus­triepolitische Pläne ungefährlich, für seine geopolitischen Absichten sogar günstig.

Keine Erschließung neuer Vorkommen

Jennifer Morgan also beginnt zu reden, erst einmal ganz harmlos, sie verlangt „mehr Ambition“ in der internationalen Klimapolitik. Das sind zwei Wörter, die dem Besucher im Konferenzzentrum von Scharm el-Scheich von jedem Podium entgegenschallen. „More ambition“, das bedeutet hier auf dem Gipfel so viel wie andernorts „Guten Tag“.

Dann wird Morgan nach den Gas-Plänen des Bundeskanzlers gefragt, plötzlich ändert sich der Ton. „Wir haben Glasgow unterzeichnet“, sagt sie – also die Abschlusserklärung der vorausgegangenen Klimakonferenz, die das Erschließen neuer fossiler Vorkommen eigentlich verbietet. „Wir prüfen, ob das kompatibel ist mit dem 1,5-Grad-Ziel.“ Nach großer Koalitions-Einigkeit klingt das nicht.