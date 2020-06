Wirecard : Pleite, Pannen und Versager

Vor anderthalb Monaten war der Wirecard-Chef noch obenauf: „Wenn sich der ganze Lärm und Staub gelegt hat, dann wird Wirecard ein Unternehmen sein, das dieses Jahr eine Milliarde Euro Ebitda generiert und mit am schnellsten in der Branche wächst“ – so schrieb Markus Braun am 17. Mai auf Twitter. Aus heutiger Sicht wirkt die Durchhalteparole an seine leidgeprüften Aktionäre bizarr. Die Frage stellt sich: Sprach da ein unwissendes Opfer finsterer Machenschaften in dem von ihm geführten Unternehmen oder aber ein skrupelloser Täter mit hoher krimineller Energie? Die Antwort zu finden, damit werden die Strafverfolger noch jahrelang beschäftigt sein.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Am Ende ist alles rasend schnell gegangen bei Wirecard. Vor weniger als zwei Wochen konnten zumindest die ganz großen Optimisten unter den Aktionären noch hoffen, dass sich doch noch irgendwie alles zum Guten wenden werde. Am Donnerstag, den 18. Juni, begann dann der finale Absturz der Wirecard-Aktie. Statt endlich seinen überfälligen Jahresabschluss zu veröffentlichen, beichtete der Konzern, dass auf Treuhandkonten in Asien Bargeld-Guthaben von 1,9 Milliarden Euro spurlos verschwunden seien. Die Summe entsprach rund einem Viertel der gesamten Bilanzsumme von Wirecard.

Nun ging es Schlag auf Schlag: der Rücktritt des von seinen Anhängern gefeierten langjährigen „Masterminds“ Braun, ein Haftbefehl gegen den Manager, der mittlerweile nur noch gegen Kaution auf freiem Fuß ist – und schließlich der Insolvenzantrag. Das Blitz-Aus für Wirecard steht in einem seltsamen Kontrast zu der langen Vorgeschichte dieses Skandals um den Zahlungsverkehrsdienstleister aus dem Münchner Vorort Aschheim: Schon im Sommer 2008 sorgten Gerüchte, bei Wirecard liefen dubiose Bilanztricksereien, für einen Schwächeanfall der Aktie.

Mehr zum Thema 1/

Auch von möglicher Geldwäsche war damals schon die Rede. Markus Braun reagierte, wie er es in den folgenden zwölf Jahren immer wieder tun sollte: Alles sauber, alles rechtskonform bei uns. Die Kritiker kapierten einfach das Geschäftsmodell von Wirecard nicht. Nach diesem Muster wiederholte sich das Spiel über mehr als ein Jahrzehnt immer wieder: Neue und immer konkreter werdende Vorwürfe, Kurskapriolen, Beruhigungspillen vom Management. Jetzt ist das Spiel aus.

Verhalten des Wirtschaftsprüfers EY „völlig indiskutabel“

Der Schaden des Wirecard-Skandals reicht weit über das Unternehmen hinaus. Als eine „Schande“ für Deutschland und ein „totales Desaster“ bezeichnete Felix Hufeld, Präsident der deutschen Finanzaufsichtsbehörde Bafin die Geschehnisse. Auch sein Haus sei „nicht effektiv genug“ gewesen, um den Wirecard-Crash zu verhindern. Konkreter wurde er nicht. Nie zuvor ist ein im deutschen Leitindex Dax geführter Börsenkonzern pleitegegangen. Analysten, Fondsmanager, Wirtschaftsprüfer, Finanzaufseher, Gläubigerbanken – sie alle stehen jetzt als gutgläubige Trottel da. Für große Verärgerung sorgt in Finanzkreisen nicht zuletzt das Verhalten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, die über viele Jahre hinweg die Jahresabschlüsse von Wirecard testiert hat. EY stellte sich diese Woche als Betrugsopfer dar, ohne eigene Versäumnisse einzuräumen. „Die machen sich unsichtbar, das ist völlig indiskutabel“, empört sich ein Beteiligter.