Daimler-Truck-Chef im Gespräch : „Wir würden gerne Gas sparen, dürfen aber nicht“

Es sieht nicht rosig aus: Energiepreise, Inflation – alle rechnen mit einer Rezession. Kaum jemand ist so konjunkturabhängig wie Lastwagen-Hersteller. Merken Sie den Abschwung schon?

Überhaupt nicht. Am wichtigsten sind für uns Westeuropa und Nordamerika. In beiden Märkten sind wir weiterhin fast ausverkauft. Wir sehen keine Stornierungen.

Wie kann das sein?

Ich habe immer mit Leidenschaft meine volkswirtschaftlichen Vorlesungen besucht: Die Zeichen einer Rezession sind: Arbeitslosigkeit und Angebot übersteigt Nachfrage. Beides beobachte ich nicht. Wir suchen händeringend nach Leuten und ich kann Ihnen einige Produkte nennen, die wir nicht bekommen – auch privat übrigens: Ich wollte eine Spülmaschine kaufen und dieses Jahr kann keine mehr geliefert werden. Das sind nicht unbedingt Zeichen einer Rezession.

Warum warnen dann alle vor einer Rezession?

Ich schreibe die Artikel nicht.

Die Wirtschaftsforschungsinstitute denken sich das doch nicht aus.

Ich bin weder im Rat der Weisen, noch bin ich Forscher. Es ist im Moment populär zu sagen: Der Himmel stürzt ein und das Ende der Welt ist gekommen. Das sehe ich nicht, auch wenn das System fragil ist. Wir werden eines Tages vielleicht eine Rezession haben und dann sagen alle: Ich habe es doch gesagt. Es gibt aber auch gegenläufige positive Zeichen: so treibt ja zum Beispiel das laufende Infrastrukturpaket in den USA die Nachfrage. In den letzten zwei Jahren hat die Branche deutlich weniger verkauft, als man gekonnt hätte. Wir schieben einen Nachfrageberg vor uns her. Die Spediteure wollen ihre Fahrzeuge weiterhin erneuern.

An Ihrer Situation hat sich nichts geändert?

Wir haben letztes Jahr 455.000 Fahrzeuge produziert und hätten locker bis zu 70.000 Fahrzeuge mehr verkaufen können, hätten wir die Teile gehabt. Für dieses Jahr ist unsere Prognose 500.000 bis 520.000 Fahrzeuge. Auch dieses Jahr könnten wir mehr verkaufen, hätten wir mehr Teile.

Wird der Auftragsbestand denn kleiner?

Nein, wir haben einen Rekordauftragsbestand. Wir haben in den USA in der vergangenen Woche die Bestellbücher aufgemacht und haben einen Rekordtag nach dem anderen.

Wie lang reichen ihre Aufträge?

Früher haben wir uns gefreut, wenn wir 30 Tage Auftragsbestand hatten, auch 15 Tage haben noch gereicht. Jetzt sind wir in den USA bald bis März ausverkauft, in Europa bis in die Mitte des nächsten Jahres.

Hat sich der Chipmangel nicht entspannt?

Es gibt nicht den einen Chipmangel. Es gibt zig Chips im Fahrzeug. Von denen, die uns Anfang des Jahres schwer im Magen lagen, haben wir alle bis auf einen gelöst, weil wir Alternativen gefunden und neue Kapazitäten zugekauft haben. Welcher Chip und welcher Lieferant das ist, will ich nicht sagen.

Ist dieser eine Chip das einzige Problem?

Der Hersteller hinkt unserem Wachstum hinterher. Nächstes Jahr stellen wir in Brasilien von Euro V auf Euro VI um. Dafür brauchen wir noch mehr Chips. Wir haben noch weitere Themen: Wir bauen für bestimmte LKW Kameras statt der Außenspiegel ein. Der Hersteller hat uns nun völlig aus dem Blauen heraus mitgeteilt, dass er wochenlang nicht liefern kann. Wir mussten wieder Fahrzeuge mit herkömmlichen Außenspiegeln herstellen.

Sind auch andere Teile knapp?

Ja, Reifen oder Stahlteile in den USA zum Beispiel. Da können die Lieferanten die Kapazitäten nicht hochfahren, weil sie die Arbeitskräfte nicht kriegen. Das klingt auch nicht nach Rezession.