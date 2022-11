Apec-Konferenzen : Macron sendet einen Torpedo nach Australien

Der französische Präsident Macron kommt zu einer Krisensitzung im Zuge des G20-Gipfels in Indonesien an. Bild: Reuters

Auch der letzte der Gipfel in Asien in den vergangenen Tagen wurde von der Systemfrage geprägt: Auf der Konferenz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) rangen in Bangkok Chinas Präsident Xi Jinping und die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris um die Aufmerksamkeit. In Abwesenheit des russischen Ministerpräsidenten Vladimir Putin versprachen beide den Pazifikanrainern mehr Aufmerksamkeit. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hingegen provozierte Amerikaner und Australier.

„Es gibt für die Region keinen besseren Wirtschaftspartner als Amerika“ versprach Harris am Rande des Gipfels. Amerikas Engagement werde „nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten und über Generationen gemessen“, betonte sie. Die Asiaten dürfen daran zweifeln, nachdem Präsident Barack Obama zunächst den transpazifischen Freihandel vorangetrieben hatte, sein Nachfolger Donald Trump dann aus dem Abkommen ausgeschert war, und der heutige Präsident Joe Biden mit dem Indo-Pacific Economic Framework (Ipef) ein anderes, kleinteiligeres Vertragswerk anbietet, das Zollsenkungen vermeidet und unter anderem stark auf die Privatwirtschaft setzt.

Dem ursprünglichen Freihandelsvertrag TPP gehören nach dem Rückzug Washingtons noch elf Länder an und er firmiert unter dem Namen Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Inzwischen hat Peking beantragt, CPTPP in Abwesenheit Amerikas beizutreten. Zeitgleich ist es Peking gelungen, einen rivalisierenden Handelsvertrag mit zahlreichen Ländern zu vereinbaren. Harris versprach am Freitag in Bangkok einmal mehr die „regelbasierte Ordnung“, für die alle Führer des Westens derzeit eintreten: „Mit all unserer Kraft werden wir weiterhin die internationalen Wirtschaftsregeln und Normen hochhalten und stärken, die einen freien Markt schützen und Stabilität und Vorhersehbarkeit schaffen“, sagte sie.

Macron wirft den Fehdehandschuh

Genau diese allerdings unterhöhlte Frankreichs Präsident in Bangkok. Macron warf Australien abermals den Fehdehandschuh zu: Die vorherige australische Regierung hatte einen rund 60 Milliarden Dollar schweren Vertrag für den Bau konventioneller Unterseeboote durch die französische Staatswerft Naval über Nacht aufgelöst. Stattdessen gründete Canberra mit Amerikanern und Briten die Militärgemeinschaft Aukus, die auf den Bau von Atom-Ubooten zusteuert. Macron erklärte nun, das werde nicht klappen.

Zugleich treibe Aukus die Gefahr eines Atomkrieges mit China voran. Auf jeden Fall könnte das Abkommen die Zulieferketten der Militärs in Canberra untergraben. Australien müsse seine „Indo-Pazifik-Strategie definieren“ – was die Europäer vor zwei Jahren getan haben. Das Abkommen mit Naval hätte für das australische Volk und die australische Industrie die australische Unabhängigkeit gesichert. Das Nachtreten überraschte viele, weil sich der neue Ministerpräsident Anthony Albanese, der seinerseits in Bali eine erste Annäherung an Xi gesucht hatte, auch mit Macron scheinbar ausgesprochen hatte.

Die Dispute der Demokratien untereinander werden in Peking im Detail registriert. Nach dem martialischen Parteitag dort bemühte sich Xi sowohl beim Gipfel G20 der führenden Industrie- und Schwellenländer auf dem indonesischen Bali wie auch bei Apec darum, einen Ausgleich mit dem rivalisierenden Westen zu suchen. Nachdem dessen Partner Australien in enger Zusammenarbeit mit Amerika in letzter Minute verhindert hatte, dass die Chinesen noch stärker Fuß fassen auf den Salomonen und Biden die Kambodschaner warnte, eine Marinebasis Chinas an ihrer Küste zuzulassen, erklärte Xi in Bangkok dann aber dennoch: „Asien-Pazifik ist niemandes Hinterhof und sollte nicht der Schauplatz eines Wettstreits der Großmächte werden.“

Singapur zwischen den Stühlen

Damit griff der Chinese die Formel auf, die etwa der Stadtstaat Singapur seit langem Vertritt: Es will, dass sich der Einfluss von Amerikanern und Chinesen in etwa ausgleicht, braucht beide Regierungen und bemüht sich nach Kräften, mit beiden auszukommen. Die Asiaten merken zwar, wie China einerseits militärische Kraft aufbaut, andererseits Länder in seine Abhängigkeit treibt; sich aber deshalb gemeinsam mit den Amerikanern gegen den wichtigsten Handels- und in vielen Fällen Investitionspartner zu stellen, erscheint den Regierungen aber doch zu riskant.

Wie schon Indonesien während G20 ist auch der zivil gewandeten Militärregierung des Königreichs Thailand wichtiger, Infrastruktur und Klimaschutz zu möglichst weiten Teilen von den reichen Ländern finanziert zu bekommen. Indonesien scheint dies auf Bali gelungen zu sein: Präsident Joko Widodo erklärte am Freitag, die größte Volkswirtschaft Südostasiens habe während ihrer G-20 Präsidentschaft Verträge und Programme aus multilateralen Quellen und von der Privatwirtschaft im Gesamtwert von rund 71 Milliarden Dollar abgeschlossen.