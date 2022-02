Gutachten zu EU-Plänen : Passagiere können Klimaaufschläge umfliegen

Alternativen, schadstoffärmeren Kraftstoff beizumengen, statt reines Kerosin zu tanken – so stellen sich EU-Kommission und Europas Fluggesellschaften die Zukunft des Fliegens vor. Doch ein Gutachten, das der F.A.Z. vorliegt, kommt zu dem Schluss, dass das EU-Klimapaket „Fit for 55“ einen Haken für die hiesige Luftfahrt hat: Passagiere müssen nicht mitspielen, sie könnten für Interkontinentalflüge Mehrkosten umgehen. Für Reisen nach Asien und Afrika würde es genügen, einen Umstieg außerhalb der EU, in Istanbul oder Dubai, zu planen – und Turkish Airlines oder Emirates zu nutzen statt die Deutsche Lufthansa oder Air France/KLM.

Das wäre schlecht für das Geschäft der EU-Airlines und laut Gutachten des Luftfahrtberaters Schwingeler Consulting auch nicht gut für das Klima. „Nicht nur europäische Anbieter verlieren Nachfrage und Umsatz, gleichzeitig verliert die Europäische Kommission die Kontrolle über einen relevanten Teil der Luftfahrtemissionen für Flüge aus und in ihr Gebiet“, heißt es in dem Papier. Wenn „Fit for 55“ für die Luftfahrt unverändert umgesetzt werde, würde ein Teil der Emissionen nicht vermieden, sondern aus der EU-Bilanz ausgelagert. „Carbon Leakage“ heißt das – ein CO 2 -Leck im Klimapaket.