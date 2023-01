Teslas Konkurrent BYD : Der unbekannte E-Auto-Gigant

Aktualisiert am

Genügend Autos auf Halde: Der BYD-Konzern will dieses Jahr vier Millionen Elektroautos verkaufen, mehr als jeder andere Anbieter. Bild: Laif

Sie sind im gleichen Alter. Doch die Welt, in die Deutschlands Autobosse hineingeboren wurden, war eine andere als die von Wang Chuanfu. Der Chinese, Chef des Autoherstellers BYD, will demnächst vier Millionen Fahrzeuge im Jahr verkaufen. Das ist etwa so viel, wie die Marke Volkswagen im vergangenen Jahr abgesetzt hat.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai.

In Wang Chuanfus Kindheit kamen Autos kaum vor. Da gab es vor allem Armut und Terror. VW-Chef Oliver Blume dagegen hat einmal zu Protokoll gegeben, seine Jugend sei „toll“ gewesen. Ganz „normale Verhältnisse“ in Braunschweig, die Eltern angestellt im Supermarkt und in einer Bank. Der Vater des aus Heidelberg stammenden BMW-Chefs Oliver Zipse war Werksleiter bei Bosch. Der aus einem hübschen schwedischen Urlaubsörtchen stammende Daimler-Lenker Ola Källenius hat im feinen St. Gallen studiert.