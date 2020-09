Überschuldung in Corona-Krise : Afrikas Schuldenlast drückt immer schwerer

In der Corona-Krise droht einigen hochverschuldeten Ländern die Staatspleite. Gleichzeitig tauchen wieder neue Korruptionsfälle auf. Dominoeffekte könnten folgen – auch in Europa.

Afrika leidet in der Corona-Krise auf spezielle Weise. Sterbefälle wegen Corona gab es bislang relativ wenige, nur eine niedrige fünfstellige Zahl. Das ist wenig auf einem Riesenkontinent mit rund 1,3 Milliarden Menschen. Umso schwerwiegender sind die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, des Rohstoffpreisverfalls und der staatlich verordneten Lockdowns. Die Schuldenberge der afrikanischen Staaten steigen schneller und auf höhere Niveaus als in anderen Schwellenländern, warnt die Ratingagentur Fitch in einem Bericht.

Einige Länder südlich der Sahara nähern sich dem Punkt der Überschuldung, an dem Zahlungsausfälle immer wahrscheinlicher werden. Im Mittel steigen die Schuldenstände in Subsahara-Afrika dieses Jahr von 57 Prozent auf über 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, prognostiziert Fitch. Mehr als 15 Prozent der Staatsausgaben fließen in den Schuldendienst – fast fünfmal so viel wie in den entwickelten Industrieländern. Immer schwieriger wird es, die Schulden noch zu tragen. Und mit der Finanz- und Wirtschaftskrise drohen Hunderttausende Tote aufgrund von Hunger und Krankheiten.