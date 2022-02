Josef Mengele : Der KZ-Arzt und Frankfurt

In SS-Uniform: Josef Mengele (Mitte) 1944 in Auschwitz mit dem Lagerkommandanten Richard Baer (links) und dessen Vorgänger Rudolf Höß. Bild: mauritius images / Niday Picture Library / Alamy

Im Sommer 1964 hat die Universität Frankfurt Josef Mengele, dem berüchtigten SS-Arzt von Auschwitz, seinen Doktortitel aberkannt. Vor diesem Schritt hatten die Frankfurter Professoren aber dem in Frankfurt promovierten Mediziner und Anthropologen die Möglichkeit gegeben, zu den von der Staatsanwaltschaft Freiburg erhobenen Vorwürfen im Zusammenhang mit seiner Arzt-Tätigkeit in Auschwitz Stellung zu nehmen. Das war ein etwas absurdes Ansinnen. Denn Mengele war damals längst abgetaucht, um einer Verfolgung in Deutschland zu entgehen. Außer seiner Familie und wenigen Helfern in Südamerika wusste niemand, wo sich der „Todesengel“ von Auschwitz versteckt hielt.

Die Goethe-Universität war mit der Aberkennung des Doktortitels einer Aufforderung von Hermann Langbein, dem Generalsekretär des Internationalen Auschwitz Komitees, gefolgt, der in den Sechzigerjahren entscheidend zum Gelingen des Frankfurter Auschwitzprozesses beigetragen hat. Langbein fragte, nachdem die Staatsanwaltschaft Freiburg im Herbst 1960 endlich Strafanzeige gegen den SS-Arzt erstattet hatte, in Schreiben an die Universitäten München und Frankfurt, ob sie Mengele angesichts der schrecklichen Vorwürfe gegen ihn weiterhin gestatten wollten, seinen akademischen Titel zu tragen.