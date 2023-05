Bürgerschaftswahl in Bremen : Will Bovenschulte mit Linken und Grünen weitermachen?

Opex, Capex, alles klar? Die Fachbegriffe purzeln munter aus dem Mund von Kristina Vogt, die sich in ihrer Rolle als Senatorin für Wirtschaft und Häfen erkennbar wohlfühlt. Die 57 Jahre alte Politikerin parliert auch gerne über Zusammenkünfte mit wichtigen Leuten aus Berlin und sagt Sätze wie: „Am Ende des Tages müssen sich Unternehmen im internationalen Wettbewerb behaupten.“

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover.



In den Reihen der Bremer Wirtschaft gab es anfänglich Vorbehalte, als sich die Linke 2019 erstmals im Westen Deutschlands an einer Regierung beteiligte. Inzwischen sprechen Unternehmer anerkennend über die ehemalige Kneipenwirtin Vogt, die aufgrund von Pandemie und Energiekrise in ihrer Amtszeit sehr viel Geld an die Firmen verteilen durfte. Auch Vogt selbst zeigt sich trotz der Krisen „am Ende ganz zufrieden mit den vier Jahren“.