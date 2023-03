Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew verspricht mehr Gas für Europa. Bei einem Treffen in Berlin mahnt Kanzler Olaf Scholz auch eine friedliche Lösung im Konflikt mit Armenien an.

Scholz und Alijew am 14. März in Berlin. Bild: dpa

Aserbaidschan möchte künftig noch mehr Gas nach Europa liefern. Der rohstoffreiche Kaukasusstaat bietet sich auch Deutschland als Lieferant von Gas und Erneuerbaren Energien an. „Aserbaidschan ist für Europa ein verlässlicher Partner“, sagte Präsident Ilham Alijew am Dienstag nach einem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz in Berlin. Bis 2027 solle die Gasmenge, die Baku nach Europa liefert, auf 20 Milliarden Kubikmeter steigen, von erwarteten zwölf Milliarden in diesem Jahr. „Das ist die Hälfte unseres gesamten Exports.“ Alijew pries sein Land als Alternative zu dem bisherigen Lieferanten Russland. Seit dem Angriff auf die Ukraine hätten mindestens zehn europäische Länder Interesse an Gaslieferungen angemeldet.

Othmara Glas Volontärin



Deshalb war im vergangenen Sommer EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Aserbaidschan gereist und hatte mit dem seit 2003 autokratisch regierten Land eine neue Energiepartnerschaft beschlossen. Dafür erhielt von der Leyen viel Kritik. Denn Alijew sperrt Oppositionelle in seinem Land ein und gängelt die Presse. Zudem hat Aserbaidschan in den vergangenen Jahren mehrmals – auch durch Bestechung – versucht, Einfluss auf Bundestagsabgeordnete zu nehmen.

Scholz bezeichnete Aserbaidschan als „Partner von wachsender Bedeutung“, betonte aber auch, wie wichtig eine lebendige Zivilgesellschaft sei. Im Konflikt um Nagornyj Karabach mahnte er eine schnelle und friedliche Lösung an. Unmittelbar vor dem Treffen mit Alijew hatte Armeniens Regierungschef vor einem abermaligen Aufflammen des Konfliktes gewarnt.

„Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer Eskalation“, sagte Nikol Paschinjan am Dienstag in Eriwan. Er warf der Regierung in Baku eine täglich „aggressiver“ werdende Rhetorik vor. Durch Aserbaidschans Blockade der einzigen Straße nach Nagornyj Karabach werde eine „humanitäre Katastrophe“ herbeigeführt. Seit Dezember ist die Versorgung der 120.000 Bewohner der Enklave stark beeinträchtigt.