Interview mit Gitta Connemann : „Rauchen gilt nicht mehr als cool“

Pizzareste und ein voller Aschenbecher auf dem Teppichboden: Was früher als verwegen und cool galt, ist heute out – das Rauchen. Bild: Felix Schmitt

Frau Connemann, seit dem Jahr 2002 ist der versteuerte Zigaretten-Absatz um 48,7 Prozent zurückgegangen. Selbst Philip Morris warb zuletzt mit dem Spruch: „Unsmoke your world“. Warum möchten Sie in der großen Koalition ausgerechnet jetzt noch mehr Werbung verbieten?

Erst einmal vielen Dank dafür, dass Sie nicht von einem Totalwerbeverbot sprechen, sondern von einer Ausweitung bestehender Beschränkungen. Das macht leider nicht jeder. Und das stiftet immer wieder Verwirrung. Wir führen hier keinen Handstreich. Wir ergänzen Regelungen, die sich bewährt haben.

Sie haben in der Unionsfraktion ein Papier verabschiedet, das Plakatwerbung für Tabakprodukte von 2022 an verbietet, für Tabakerhitzer von 2023 an und für E-Zigaretten von 2024 an. Von 2021 an soll es keine Kinowerbung bei Filmen geben, die Jugendliche sehen dürfen.