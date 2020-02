Nach Morddrohung : Esken fordert stärkeren Kampf gegen Rechtsextremismus

„Ausdruck unglücklich“ : Meuthen wollte AfD-Brief zu Hanau abschwächen

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen wollte offenbar nicht, dass nach dem Anschlag von Hanau in einem Brief an seine Parteimitglieder von einem „rassistischen Verbrechen“ gesprochen werde. „Handlungsleitend“ sei die psychische Krankheit Tobias R.s gewesen.