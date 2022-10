Auf CDU-Landesparteitag : Merz: Grüne nehmen das Land in „ideologische Geiselhaft“

Auf dem Parteitag der Südwest-CDU sendet der Bundesvorsitzende schöne Grüße an die Grünen. Die treffen sich parallel in Bonn – und bringen die Konservativen mit ihrem Atom-Beschluss in Rage.

CDU-Chef Friedrich Merz am Samstag in Villingen-Schwenningen. Bild: dpa

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat den Beschluss der Grünen auf ihrem Parteitag in Bonn, nur die beiden süddeutschen Atomkraftwerke bis Anfang 2023 im so genannten Streckbetrieb zu betreiben, scharf kritisiert: „Die ganze Welt und unsere europäischen Nachbarn sind über diese Energiepolitik irritiert. Wir dürfen uns nicht in die ideologische Geiselhaft der grünen Partei bewegen, die einen vernünftigen Weg blockiert, nur damit der Gründungsmythos dieser Partei ihren Parteitag überlebt.“

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Anders als die Grünen fordert die CDU, vor allem zur Begrenzung der Strompreise und zur Vermeidung von Versorgungsengpässen in den Wintermonaten, zusätzlich zu den Atomkraftwerken Isar 2 und Neckarwestheim 2 auch das Kraftwerk im niedersächsischen Lingen weiter am Netz zu lassen und alle drei Atomkraftwerke bis zum Winterende 2024 zu betreiben. „Erdwärme, Biomasse, Wind- und Solarenergie – das muss alles auf den Tisch, und am Ende auch die drei Kraftwerke, die wir in Deutschland noch haben. Die müssen am Netz bleiben“, sagte Merz auf dem Landesparteitag der baden-württembergischen CDU in Villingen-Schwenningen.

Auf dem Parteitag diskutierten die 306 Delegierte auch einen Initiativantrag zu Energiepolitik. Darin heißt es: „Zur Abwendung eines in der Energiekrise weiter drohenden Notstands sprechen wir uns gegen die Abschaltung der aktuell noch laufenden drei Kernkraftwerke 220 Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland zum Jahresende aus.“ Ob hierzu neue, zusätzliche Brennelemente beschafft werden sollen, wird in dem Antrag nicht diskutiert. Es heißt nur, es sollten die „Voraussetzungen“ für einen Weiterbetrieb geschaffen geschaffen werden.

Strobl: Die Grünen sind nicht pragmatisch

Der baden-württembergische Landesvorsitzende Thomas Strobl sagte: „Der ideologische Kampf der Grünen gegen den befristeten Weiterbetrieb der Atomkraftwerke ist weder sinnvoll noch pragmatisch.“ Rechnerisch können man mit der Leistung von Neckarwestheim 2 die Hälfte aller Haushalte in Baden-Württemberg mit Strom versorgen.

Merz forderte auf dem Parteitag Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) auf, sich von einem fragwürdigen Nazi-Vergleich zu distanzieren: „Was geht in dem Kopf dieses Mannes vor, einen solchen Vergleich zu ziehen.“ Er fordere den Minister auf, nicht solchen „Unsinn“ zu reden. Schmidt hatte sich am Donnerstag auf einer Veranstaltung zur Zurückhaltung der Bundesregierung geäußert, der Ukraine Leopard-2-Panzer zu liefern.

Forderungen von Politikern, die Panzer endlich zu liefern, hatte Schmidt als „V-2-Syndrom der Deutschen“ bezeichnet. Die V2 war ein Raketensystem, mit dem der Diktator Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs Vergeltungsangriffe gegen Großbritannien und eine Kriegswende zugunsten der Deutschen Wehrmacht herbeiführen wollte.

„Wir öffnen uns für neue Gedanken“

Merz hielt eine routinierte Rede zur Motivation der Parteibasis. Im baden-württembergischen Landesverband hatte Merz traditionell besonders viele Unterstützer für seine Kandidaturen für den CDU-Bundesvorsitz. Einige Parteimitglieder, die von Merz eine deutlich konservativeren Kurs erwartet haben, sind enttäuscht. Insgesamt ist die Akzeptanz des Bundesvorsitzenden hoch – in Villingen-Schwenningen quittierten die Delegierten Merz‘ Rede mit minutenlangem Applaus.

Merz sagte, sein Ziel sei es, den innerparteilichen Erneuerungsprozess in den nächsten Jahren abzuschließen und 2025 im Bund wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen. Er rief seine Partei auf, selbstbewusster aufzutreten: „Wir haben bewiesen, dass wir Zukunft können, wir hätten die deutsche Einheit nicht, Selbstbewusstsein ist angesagt.“ Der ökonomische Sachverstand der Union habe nach den beiden Weltkriegen entscheidend dazu beigetragen, Deutschland wieder aufzubauen. „Ja, wir sind konservativ, wir verteidigen die Grundfesten unsere Gesellschaft, aber wir öffnen uns auch für neue Gedanken und Entwicklungen.“

Auf dem Landesparteitag standen auch einige Satzungsänderungen zur Abstimmung. Mit breiter Mehrheit stimmte der Parteitag für die Übernahme der Frauenquote und für die Parteireform. Zentraler Bestandteil der Parteireform ist die Einführung von neuen Formaten zur Mitgliedergewinnung, dazu gehören Online-, Familien- und Probe-Mitgliedschaften. Im Landesverband gab es zuvor viel Kritik an der Einführung der Frauenquote.