Krankes System : Kindermedizin in der Krise

Vor der Kinderarztpraxis in Frankfurt hat sich eine Schlange gebildet, Mütter und Väter haben ihre Kinder an der Hand oder auf dem Arm. Die Kleinen husten, schnupfen und jammern – doch das Wartezimmer der Praxis ist schon so voll, dass kein Stuhl mehr frei ist. Viele Eltern warten auch deshalb draußen, weil sie sich nicht noch mehr Viren und Bakterien ins Haus holen wollen. Es reicht ihnen, dass ihre Kinder im Moment jede zweite Woche flach liegen.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Auch in Westfalen wissen die Kinderärzte nicht mehr, wie sie ihre kleinen Patienten noch versorgen sollen. Pedro Andreo Garcia hat seit Jahrzehnten eine Kinderarztpraxis in Münster. Doch was gerade vor sicht geht, das hat der Pädiater so noch nicht erlebt. „Bereits vor zwei Monaten hatten wir Kinder- und Jugendärzte des Praxisnetzes Münster öffentlich vor der jetzt Situation gewarnt“, sagt er. „Corona-, RS-, Grippe- und andere Atemwegs- und Magen-Darmviren verbreiten sich rasend schnell.“ Doch passiert sei nichts.

Die Welle der Ansteckungen verlangt nicht nur niedergelassenen Ärzten alles ab. Auch in Krankenhäusern hat sich die Lage in den vergangenen Wochen immer mehr zugespitzt. Von 110 befragten Kinderkliniken hatten zuletzt 43 kein Bett mehr auf einer Normalstation frei, ergab unlängst eine Umfrage der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Noch größer waren die Sorgen auf den Intensivstationen. Zum Zeitpunkt der Befragung waren bundesweit nur noch 83 Intensivbetten für Kinder frei. „Diese Situation verschärft sich von Jahr zu Jahr und wird auf dem ­Rücken kritisch kranker Kinder aus­­getragen“, sagte DIVI-Generalsekretär Florian Hoffmann. Teils sei es nötig, Kinder über weite Entfernungen in andere Krankenhäuser zu verlegen.

Am Montag mahnte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, dass die gegenwärtige Überlastung ein Risiko für erkrankte Kinder darstelle. „Es ist tatsächlich so, dass im Moment die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und auch das Leben ordentlich gefährdet sind“, sagte Bundessprecher Jakob Maske im Deutschlandfunk. Daran seien die politisch Verantwortlichen schuld, unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Maske sagte, das Gesundheitssystem werde seit Jahren „gegen die Wand gefahren“.

Die Kleinsten leiden gerade besonders

Besonders leiden im Moment die Kleinsten. Jene Patienten, die nicht älter als drei Jahre sind. Sie haben zwar in jedem Winter mit Erkältungen zu kämpfen. Normalerweise machen 90 Prozent der Kinder in den ersten zwei Lebensjahren eine Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus, kurz RSV, durch. Jedes zweite Kleinkind erkrankt gar doppelt daran. Kinder- und Jugendärzte sehen sich darum auch als Saisonarbeiter, deren Dienste im Winter besonders gebraucht werden – dann, wenn die Viren sich besonders schnell verbreiten. In diesem Jahr allerdings treffen die Erreger auf mehrere Jahrgänge von kleinen Kindern, die in der Vergangenheit wegen der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie viel weniger Kontakt mit Viren und Bakterien hatten als sonst. Fachleute machen die immunologische Lücke dafür verantwortlich, dass sich gerade so viele Kinder anstecken.

Und da beginnt das Problem. „Eine hochwertige Versorgung der kranken Kinder stößt jetzt an Grenzen der Machbarkeit“, sagt Kinderarzt Garcia. Nicht nur in der Stadt, auch im Münsterland herrsche große Anspannung. Das gilt auch für den Rest von Deutschland. „Die kinderärztlichen Notdienste sind mit Mengen von mehr als 160 kranken Kindern pro Zwölf-Stunden-Schicht dem Zusammenbruch nahe“, sagt Garcia. „Bedrohlich kranke Kinder bekommen wir niedergelassene Ärzte kaum noch in Kinderkliniken unter.“ Das alles sei die Konsequenz der Sparpolitik in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen. Es fehle an Pflegekräften, medizinischen Fachangestellten, Ärzten – und an angemessenem Honorar.