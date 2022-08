„Gewaltexzess“ : Protest gegen „Diktatorenfestival“ in Gießen eskaliert

Das eritreische Regime veranstaltet seit Jahren ein Kulturfestival in Gießen. Der Protest der Gegner eskaliert nun. Und die Kritik an der Veranstaltung selbst wächst.

In Deutschland werden immer wieder Konflikte aus fernen Weltgegenden ausgetragen. Der Staat Eritrea spielte dabei bisher keine Rolle. Seit dem Wochenende ist das anders. Am Samstag kam es im hessischen Gießen am Rande eines eritreischen „Kulturfestivals“ zu Gewalt. Laut der Polizei gingen etwa 100 Angreifer mit Schlagstöcken, Eisenstangen, Messern und Steinen auf Helfer sowie Besucher des Festivals los. Die Veranstaltung wurde danach abgesagt. Es gab 33 Verletzte, darunter sieben Polizistinnen und Polizisten. Erst am späten Abend konnte die Lage dank des Einsatzes von rund 300 Beamten beruhigt werden. Videos in sozialen Netzwerken zeigen junge Männer, die schreien und Steine werfen. Auch Fotos blutüberströmter vor allem älterer Männer werden geteilt. Ein Sprecher der Polizei sprach von „Gewaltexzessen“.

Für die Veranstaltung geworben worden war mit einem Plakat, das den eritreischen „Dichter“ Awel Said zeigt – in Uniform mit Flagge Eritreas. In Videos tritt er auch mit Bajonett auf. Said gilt unter Regimekritikern als Propagandist des Regimes, der Hass verbreite. Eritrea wird von einem autoritären Militärregime geführt, das die Bevölkerung unterdrückt und grundlegende Freiheiten einschränkt – Berichte von Menschenrechtsorganisationen listen die Verbrechen detailliert auf. So gilt im Land ein unbefristeter Militärdienst, in dem Zwangsarbeit und Folter droht, Auslandsreisen müssen genehmigt werden, die Meinungsfreiheit wird unterdrückt, Regimegegner „verschwinden“.

Ein großer Teil der Eritreer ist in Hessen

Infolgedessen ist die Zahl der Flüchtenden hoch. Das Land befindet sich unter den zehn Hauptherkunftsländern bei Asylanträgen in Deutschland; fast alle Anträge werden positiv beschieden. Lange Zeit wurden in der Gießener Erstaufnahmeeinrichtung alle Anträge von asylsuchenden Eritreern in Deutschland bearbeitet, was erklärt, warum ein großer Teil der Eritreer hierzulande in Hessen lebt. In Gießen stellen Eritreer derzeit unter Ausländern die viertgrößte Gruppe.

Berichten von Exil-Eritreern zufolge wird auch hierzulande durch das Regime gespitzelt und bedroht, auch von Gewalt ist die Rede. Zudem müssen Eritreer demnach zwei Prozent des Einkommens als Zwangssteuer an das Regime zahlen, andernfalls werden konsularische Dienstleistungen wie eine Passverlängerung oder gar die Rückführung Verstorbener verweigert. Das schildert auch Rut Bahta, Vorstandsvorsitzende der Diasporaorganisation United4Eritrea mit Sitz in Frankfurt. Ihrer Darstellung nach dienen das von der Einheitspartei organisierte „Diktatorenfestival“ in Gießen und andere derartige Veranstaltungen dem Eintreiben von Geldern zur Unterstützung des Regimes sowie der Überwachung der Exil-Eritreer.

Innerhalb der gespaltenen Diaspora sehen das nicht alle so. Viele Exil-Eritreer flohen in den siebziger und achtziger Jahren. Damals galt der heutige Präsident Isayas Afewerki manchen als Freiheitskämpfer. Heute hingegen unterdrückt er die eigene Bevölkerung – und löst wieder Fluchtbewegungen aus. Hinzu kam zuletzt eine Verschärfung der Situation in der Heimat, seitdem Eritreas Armee im äthiopischen Tigray einmarschiert ist und dort sowie in eigenen angrenzenden Gebieten schwerste Menschenrechtsverbrechen verübt. All das dürfte zu einem Anheizen des Konflikts innerhalb der Diaspora beigetragen haben.

Die Stadt Gießen verurteilte die Gewalt vom Samstag scharf. Viele der Angreifer seien deutschlandweit angereist, sagt Gießens Bürgermeister Alexander Wright der F.A.Z., offenbar sei „langfristig geplant“ gewesen, die Veranstaltung „zu stürmen“. Vorsichtige Kritik übt Wright an der Polizei, so seien „zu wenig“ Kräfte vor Ort gewesen. Allerdings sei man von der Intensität der Gewalt überrascht gewesen.

„Der deutsche Staat ist zu lasch. Er muss wehrhafter werden“

Zuvor war eine Klage auf Verbot des Festivals vor dem Verwaltungsgericht Gießen gescheitert. Wright sagt dazu, es gebe für die Behörden ein „enges Korsett“, was man untersagen könne und was nicht. Angemeldet gewesen sei ein Konzert, ein solches müsse anders als eine Demonstration nicht genehmigt werden. Eine Handhabe aber habe die Gießener Messe. Diese ist in Gießen ein privates Unternehmen und verdiene, so heißt es in der Stadt, seit Jahren gut an der Veranstaltung. Nach den Gewalttaten veröffentlichte die Messe eine Mitteilung in der es hieß, man dürfe weder eine moralische Auswahl treffen, noch sei es Aufgabe der Messe, politisch zu urteilen. Sie müsse „als neutraler Vermieter ihrer Räume agieren“. Wright widerspricht: Es handele sich nicht um einen Parteitag, vermietet werde an eine Botschaft.

Parallel zu den Krawallen gab es am Samstag in der Gießener Innenstadt eine Demonstration, die nach Angaben Wrights friedlich blieb. Mit dabei war wie auch in den Jahren zuvor der Stadtverordnete Klaus-Dieter Grothe (Grüne), der seit 30 Jahren in der Flüchtlingshilfe aktiv ist. Er schrieb in den sozialen Netzwerken nach der Absage des Festivals, diese sei ein „Sieg der Gerechtigkeit“. Die Gewalt verurteilte er in dem Post nicht. Dafür entschuldigt sich Grothe nun, natürlich sei die Gewalt eine „Katastrophe“. Grothe fordert, der Staat müsse viel stärker eingreifen, wenn ausländische Regime hier aktiv würden. „Wenn wir Migration zulassen, dann müssen wir auch ein Auge darauf haben, welche Konflikte mitgebracht werden.“ Diese dürften nicht allein Polizei und Ordnungsämtern überlassen werden – sei es mit Blick auf die Türkei, oder nun Eritrea. „Der deutsche Staat ist zu lasch. Er muss wehrhafter werden“, sagt Grothe.