Baden-Württemberg : Stiftungsmodell für Islam-Unterricht am Ende?

Stiftungsmodell für Islam-Unterricht am Ende?

Baden-Württemberg wollte beim islamischen Religionsunterricht Neuland betreten. Jetzt kommt das Modell an seine Grenzen.

Ein Mädchen liest in einer Schule während des islamischen Religionsunterrichts in einem Schulbuch. Bild: dpa

Vor drei Jahren war die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg stolz, mit der Gründung der „Stiftung Sunnitischer Schulrat“ endlich eine Lösung für die Organisation des islamischen Religionsunterrichts gefunden zu haben. Einer Stiftung die Trägerschaft für den islamischen Religionsunterricht zu übertragen, weil es keine islamischen Religionsgemeinschaften als Träger für den islamischen Religions-Unterricht gibt, galt als neuartiger Lösungsversuch. Nach mühseligen Gesprächen hatte die Landesregierung den „Landesverband der islamischen Kulturzentren in Baden-Württemberg“ und die „Islamische Glaubensgemeinschaft der Bosniaken“ als Vertragspartner gefunden, der Vorstand der Stiftung sollte darüber entscheiden, welche Unterrichtsmaterialien zugelassen, wem die Lehrerlaubnis erteilt werden sollte und welche Inhalte die Lehrordnung (Idschaza) für den Religionsunterricht enthalten sollte.

Die Frankfurter Ethnologin und Leiterin des Forschungszentrums „Globaler Islam“, Susanne Schröter, hält das Stiftungsmodell nun für gescheitert. In einem Interview mit der „Stuttgarter Zeitung“ sagte sie: „Der Sunnitische Schulrat hat gezeigt, dass er seine Macht missbraucht, um Theologen kalt zu stellen, die einen modernen grundgestzkonformen Islam vertreten. Er repräsentiert ein rückwärtsgewandtes undemokratisches Islamverständnis, das an staatlichen Schulen nichts zu suchen hat.“ Grund für dieses Urteil ist der seit Monaten schwelende Streit über die beiden Hochschullehrer Abdel-Hakim Ourghi aus Freiburg und Abdel-Hafiez Massud aus Weingarten.

Was folgt unter der Säkularisierung unter Muslimen?

Beiden Wissenschaftlern hatte der „Sunnitische Schulrat“ die Idschaza nicht erteilt, zu Begründung hieß es, beide seien nur Islamwissenschaftler und keine Theologen. Allerdings gibt es an beiden Pädagogischen Hochschulen des Landes noch keine Theologen, die Religionslehrer ausbilden. Dass in dem Schulrat nur Sunniten und damit nur eine Minderheit der in Baden-Württemberg lebenden Muslime repräsentiert sind, war eine Schwäche des Stiftungsmodells, die seit der Gründung bestand.

Ob das Stiftungsmodell eine dauerhafte Lösung zur Organisation des islamischen Religionsunterrichts sein wird, darf bezweifelt werden. Die Landesregierung hatte es damals unter hohem Zeitdruck eingeführt, weil sonst zahlreiche Modellprojekte zur Erprobung des islamischen Religionsunterrichts nicht hätten fortgeführt werden können. Auch der Konflikt zwischen traditionellen Verbandsvertretern in der Stiftung und den ausgesprochen liberalen Islamwissenschaftlerin an den Hochschulen war vorhersehbar.

Aber der politische Ansatz, islamischen Religionsunterricht zur besseren gesellschaftlichen Integration islamischer Schüler und zur Abwehr islamistischer Lehrkräfte an den Schulen anzubieten, ist insgesamt fragwürdig geworden. Denn auch unter den Muslimen schreitet die Säkularisierung rasant voran: Nur 20 Prozent der Menschen, die sich zum Islam bekennen, haben noch eine Nähe zu den Islamverbänden. Durch die beiden Verbände im Schulrat der baden-württembergischen Stiftung sind nur sieben Prozent der Muslime repräsentiert. Somit könnte die Zukunft, ähnlich wie in Bremen und Hamburg, auch darin liegen, für Christen, Muslime und Juden einen konfessionsübergreifenden Religionsunterricht anzubieten.