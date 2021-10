Sexuelle Gewalt : Tatort Familie

Aktualisiert am

Kinder erleiden sexuelle Gewalt zumeist in ihrer eigenen Familie. Erkenntnisse aus der Arbeit der Unabhängigen Kommission Kindesmissbrauch. Ein Gastbeitrag.

Kinder erfahren sexuelle Gewalt zumeist in den eigenen Familien. Im September 2021 hat die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs eine Studie über dieses Phänomen veröffentlicht. Dazu wurden insgesamt 870 Anhörungen und schriftliche Berichte an die Kommission ausgewertet. Sie beziehen sich auf den Zeitraum von 1945 bis in die Gegenwart.

Ziel der Untersuchung war es, Erkenntnisse über Familien als Orte sexueller Gewalt zu gewinnen, allerdings aus der Perspektive betroffener Menschen. Außerdem stellten wir Autorinnen die Frage nach den Möglichkeiten, sexuelle Gewalt innerhalb des Privatraums Familie gesellschaftlich aufzuarbeiten. Letzteres hat sich als besonders heikel erwiesen: Anders als bei der Aufarbeitung in Institutionen scheint es auf den ersten Blick keinen öffentlichen oder politischen Adressaten für die Forderung nach Aufarbeitung zu geben. Für Betroffene gibt es kaum Möglichkeiten, sich zu organisieren und mit anderen zu vernetzen. Sie erwarten aber, dass sich Jugendämter und andere staatliche Einrichtungen ihrer Verantwortung stellen. Außerdem fordern Betroffene, dass Familienangehörige zu einer Aufarbeitung verpflichtet werden können.