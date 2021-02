Amerika und Iran : Warten, bis es zu spät ist

Keiner macht den ersten Schritt, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Iran und die Vereinigten Staaten verharren in Wartestellung. Jeder erwartet vom anderen eine Vorleistung, die der wiederum nicht erbringen will. Iran werde erst verhandeln, wenn die Vereinigten Staaten die 2018 wieder in Kraft gesetzten Wirtschaftssanktionen aufgehoben haben, sagte Präsident Hassan Rohani. Die neue amerikanische Regierung werde das erst tun, wenn Iran wieder alle Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 erfülle, sagte auf der anderen Seite Außenminister Antony Blinken.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Solange jeder auf jeder seiner Position beharrt, kann es keine Bewegung geben. Als Ausweg aus der festgefahrenen Lage hat der iranische Außenminister Dschawad Zarif vorgeschlagen, Europa solle die Möglichkeiten für eine Annäherung ausloten. An jedem Tag, der verstreicht, entfernt sich Iran jedoch weiter von dem Atomabkommen und verstößt noch mehr gegen die Auflagen. Eine Einigung wird daher mit jedem Tag unwahrscheinlicher.