Versöhnung mit Namibia : Warum Herero und Nama unzufrieden sind

Marvin Katunohange ist ein freundlich lächelnder Mann. Bis vor Kurzem arbeitete er als Küster für die deutsche Kirche in Windhoek, sammelte die Kollekte ein, bereitete die Gottesdienste vor. Nur wenige Besucher aber dürften die Bedeutung seines Nachnamens gekannt haben: „Katunohange“ heißt aus der Sprache der Herero übersetzt „Wir sind nicht zufrieden“.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Der Name ist eine Untertreibung dessen, was viele Angehörige seiner Volksgruppe derzeit empfinden. Vor zwei Wochen hatte die deutsche Bundesregierung nach sechs Jahre langen Verhandlungen ein Angebot für ein Versöhnungsabkommen vorgelegt. Darin geht es um die Aufarbeitung der Ermordung Zehntausender Nama und Herero durch deutsche Kolonialtruppen im damaligen Deutsch-Südwestafrika zwischen 1904 und 1908. Neben der Anerkennung der Taten als Genozid und einer Entschuldigung des Bundespräsidenten sollen 1,1 Milliarden Euro über dreißig Jahre hinweg in Entwicklungsprojekte fließen, und zwar in Regionen, in denen viele Herero und Nama leben.