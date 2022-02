Wahlkampf in Frankreich : Eine Konservative hofiert rechte Extremisten

Verpatzter Wahlkampfauftakt: Valérie Pécresse am Sonntag in Paris Bild: Bloomberg

Kann Valérie Pécresse Präsidentin? Nach ihrer ersten Großkundgebung im Pariser Konzertsaal Zénith vor etwa 7000 aus allen Landesteilen in Bussen herangekarrten Anhängern machen sich Zweifel breit. Die in Frankreich hochgesteckten Erwartungen ans rednerische Talent ihrer Politiker erfüllte sie nicht. Es gelang der Präsidentschaftskandidatin der rechtsbürgerlichen Partei Les Républicains (LR) nicht, ihr Publikum mitzureißen wie einst Nicolas Sarkozy. Der ehemalige Präsident blieb der Kundgebung fern. Er hat Pécresse bislang nicht unterstützt. Angestrengt trug sie ihren Text vor. Selbst als sie „Frankreich fließt in meinen Adern“ deklamierte (ein Zitat des Schriftstellers Romain Gary), hörte sie sich wie eine gestresste Laienschauspielerin an.

„Von einer Frau kann man nicht den gleichen Ton wie von einem Mann erwarten“, sagte ihr außenpolitischer Berater Michel Barnier am Montag im Fernsehsender BFM-TV entschuldigend. In den sozialen Netzwerken war von einem „Flop“, einem „katastrophalen Auftritt“ und einem „Untergang“ die Rede. Die lauteste Häme kam aus dem Kampagnenstab des rechtsextremen Éric Zemmour, der den früheren stellvertretenden LR-Vorsitzenden Guillaume Peltier abgeworben hat. Pécresses Parteifreundin Nadine Morano entwich im Saal die Frage: „Was ist nur los? Was ist nur los mit ihr?“ Pécresse ging am Montagmorgen zur Schadensbegrenzung ins Radio. „Ich bin eine Macherin. Ich fühle mich im direkten Dialog mit den Franzosen wohler“, sagte sie im Radiosender RTL. „Wollen Sie Schönredner?“, fragte sie. „Davon gibt es schon viele in dieser Kampagne.“