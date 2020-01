Regierungsbildung gescheitert : Tunesisches Parlament lehnt neues Kabinett ab

Aktualisiert am

Der designierte Ministerpräsident Jemli ist mit seinem Kabinettsvorschlag gescheitert. Präsident Saied hat nun zehn Tage Zeit, um in Abstimmung mit den Parteien einen neuen Regierungschef zu benennen – ansonsten stehen Neuwahlen an.

Die ohnehin schwierige Regierungsbildung in Tunesien ist gescheitert: Das Parlament lehnte in der Nacht zu Samstag das von Ministerpräsident Habib Jemli aus unabhängigen Technokraten gebildete Kabinett deutlich mit 134 zu 72 Stimmen ab. Präsident Kais Saied hat nun nach Angaben der Nachrichtenagentur TAP zehn Tage Zeit, mit den Parteien zu beraten und eine Person zu beauftragen, innerhalb eines Monats eine Regierung zu bilden. Ansonsten steht eine Neuwahl an.

Der frühere Staatssekretär Jemli von der islamisch-konservativen Ennahda-Partei war Mitte November von Präsident Saied mit der Regierungsbildung beauftragt worden und hatte Anfang Januar den nun abgelehnten Vorschlag gemacht. Die Regierung wollte vor allem die Wirtschaft des nordafrikanischen Landes wieder in Schwung bringen. Namen für die Kabinettsposten hatte Jemli nicht genannt.

Die konservative Ennahda hatte bei der Wahl Anfang Oktober trotz massiver Verluste die meisten Stimmen erhalten und Jemli als Kandidaten für das Amt des Regierungschefs nominiert. Der 60-jährige Agraringenieur hat nach eigenen Angaben "keine politische Zugehörigkeit". Ennahda ist mit 52 Sitzen stärkste politische Kraft.

Große wirtschaftliche Schwierigkeiten

Trotz der seit 2011 eingeleiteten demokratischen Reformen kämpft Tunesien mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und sozialen Unruhen. Das nordafrikanische Land steht unter dem Druck internationaler Kreditgeber, drastische Maßnahmen zur Wiederbelebung seiner Wirtschaft zu ergreifen. Deutschland zählt zu einem der wichtigsten Geberländer für die junge tunesische Demokratie.

Viele Tunesier sind unzufrieden mit der politischen Klasse. Kurz nach der Parlamentswahl wurde auch das Staatsoberhaupt neu gewählt. Mit dem früheren Juraprofessor Saied setzte sich im Oktober ein Politikneuling gegen die Kandidaten der etablierten Parteien durch.