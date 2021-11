Große Polizeidemo in Spanien : Mit Pingpongbällen gegen die Reform des „Maulkorbgesetzes“

Die Polizei läuft gemeinsam Sturm. Zum ersten Mal in der Geschichte der spanischen De­mokratie protestieren Mitglieder aller Polizeikräfte in Spanien gegen die Regierung. Am Samstag zogen in Madrid Tausende Beamte – die Nationalpolizei, die Guardia Civil sowie regionale und lokale Polizeieinheiten in Zivil – am Parlament vorbei bis vor das Innenministerium. Die Behörden sprachen von 20.000 Teilnehmern, die Organisatoren von 150.000, von denen viele aus dem ganzen Land angereist waren. „Ein historischer Po­lizeimarsch“ gegen den „Angriff auf die Sicherheit der Bürger“, wie die konservative Zeitung El Mundo am Sonntag kommentierte.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Die Demonstranten riefen „Regierung tritt zurück“ und bewarfen das Innen­ministerium mit Pingpongbällen, denn künftig sollen sie auf Gummimantel­geschosse verzichten. „Nur die Polizei kann uns schützen, aber wir müssen sie auch beschützen“, sagte eine Frau am Straßenrand unter einem Regenschirm in den spanischen Nationalfarben; viele haben Flaggen dabei.