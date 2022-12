Entspannung im Nordkosovo : Serben bauen Barrikaden ab

Nach einer Ankündigung des serbischen Präsidenten Vučić werden Barrikaden diesseits und jenseits der Grenze zum Kosovo abgebaut. Belgrad sieht seine drei Bedingungen an die Regierung in Prishtina erfüllt.

Ein Lastwagenfahrer entfernt am Donnerstag sein Fahrzeug aus der serbischen Barrikade in Rudare. Bild: AP

Nach Tagen der Eskalation durch serbische Politiker und militante Serben im Norden des Kosovos hat die serbische Seite Schritte zur Entspannung unternommen. Auf der serbischen Seite des wichtigsten Grenzübergangs zwischen den beiden Staaten wurde am Donnerstag die Straßensperre geräumt. Die kosovarische Polizei bestätigte dies und teilte mit, dass der Grenzübergang nahe der nordkosovarischen Stadt Podujeva wieder geöffnet wurde. Ihn hatte die Regierung in Prishtina am Mittwoch als Reaktion auf die Errichtung serbischer Barrikaden geschlossen.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hatte in der Nacht zum Donnerstag angekündigt, dass die Barrikaden innerhalb der folgenden 48 Stunden abgebaut werden. Er hob am Donnerstag zudem die am Montag verkündete „höchste Kampfbereitschaft“ der serbischen Streitkräfte auf. Die Barrikaden werden entfernt, aber das Misstrauen bleibt“, sagte Vučić nach Angaben des staatlichen Senders RTS auf einem Treffen mit Vertretern der serbischen Minderheit im Kosovo in der Nähe der Grenze.

Auch in dem von rund 50.000 Serben bewohnten Norden des Kosovos wurden Barrikaden geräumt. Zwei Straßensperren in der Gemeinde Zubin Potok wurden Medienberichten zufolge am Donnerstag vollständig entfernt. Mit dem Abbau einer seit rund drei Wochen bestehenden und an einer bedeutenden Verkehrsachse gelegenen Blockade im Ort Malo Rudare soll am Donnerstagnachmittag begonnen worden sein. Zwei Lastwagen, die seit Dienstag in der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica als Straßensperren dienten, waren am Donnerstag ausgebrannt.

Das serbische Einlenken wurde durch kosovarische Zugeständnisse erreicht. Serbiens Präsident Vučić erklärte, dass drei Forderungen erfüllt worden seien. Am Mittwoch hat ein Gericht in Prishtina erstens den Anfang Dezember verhafteten serbischstämmigen früheren Beamten der kosovarischen Polizei, der einen Angriff auf Wahlhelfer or­­ganisiert haben soll, in den Hausarrest entlassen. Zweitens erklärte die von der NATO geführte internationale Schutztruppe KFOR, dass kosovarische Sicherheitskräfte nicht ohne ihre „vorherige Zustimmung“ in den Norden des Landes entsandt werden können. Drittens hat Belgrad Zusicherungen erhalten, dass den an den Barrikaden im Nordkosovo Beteiligten keine Strafverfolgung droht. Serbische Offizielle sprachen von „Garantien“, die sie von der EU, den USA und der NATO erhalten hätten.