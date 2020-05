Tod von George Floyd : Im Kriegsgebiet von Minneapolis

Plötzlich sind Schreie zu hören: „Hilfe! Wir brauchen Sanitäter.“ Hunderte Menschen haben sich am Donnerstagnachmittag wieder im Süden von Minneapolis versammelt, um zu protestieren. Es ist nicht leicht auszumachen, woher die panischen Rufe kommen. Am Straßenrand gegenüber zwei Gebäuden, die nach dem Brand in der Nacht zuvor immer noch qualmen, fassen sich ein paar Demonstranten an den Händen und schließen einen Kreis. In ihrer Mitte liegt ein schwarzer Mann. Ein anderer beugt sich über ihn und presst seine Hand auf dessen Bauch. Nur ein paar Meter entfernt wird ein junger weißer Mann festgehalten. Er, der weiße Mann, soll den Afroamerikaner mit einem Messer attackiert haben. Doch was tun? Die Polizei rufen?

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Zentrum der Demonstration ist das dritte Polizeirevier an der Lake Street. Ein kleines Gebäude, mit Brettern verriegelt. Es ist unklar, ob sich Polizisten in dem Gebäude befinden. Am Nachmittag lassen sie sich jedenfalls zunächst nicht blicken. Nach den schweren Ausschreitungen in der Nacht zu Donnerstag setzen sie zunächst auf Deeskalation. Die Wut über den Tod des Afroamerikaners George Floyd war in Gewalt umgeschlagen. Ein Video eines Passanten, auf Facebook gestellt, zeigte, wie ein weißer Polizist sein Knie gegen den Hals des 46 Jahre alten Mannes drückte – minutenlang. Floyd, längst in Handschellen, flehte um Hilfe. Er könne nicht atmen, sagte er. Kurze Zeit später war er tot. Das war am Montagabend. Die Polizei war gerufen worden, weil Floyd mit Falschgeld gezahlt haben soll. Einer der vier an dem Vorfall beteiligten Polizisten, die mit sofortiger Wirkung entlassen worden waren, arbeitete im dritten Revier.

Die Demonstranten haben die Gegend in der Südstadt am Donnerstagnachmittag faktisch unter ihrer Kontrolle. Einige stehen schweigend vor dem Polizeirevier und halten Pappschilder hoch, auf denen steht: „Ich kann nicht atmen.“ Oder: „Gerechtigkeit für George Floyd.“ Die meisten von ihnen sind selbst Afroamerikaner. Doch sind auch viele weiße Bürger gekommen: Linke im Autonomen-Look ebenso wie Christen, die leise beten. Ein paar Leute vom „Man Up Club“, einem Verein, der jungen Schwarzen helfen soll, nicht aus der Bahn zu geraten, legen Soul-Musik auf, die aus den Lautsprechern dröhnt. Haschisch-Wolken wabern durch die Luft.

Die anarchische Ruhe ist trügerisch

Einige kosten aus, dass sie nach dem Rückzug der Polizei nun das Sagen haben. Auf dem Parkplatz vor einem geplünderten Supermarkt haben sie einen Stand aufgebaut. Auf einem Schild steht: „Nimm dir, was du brauchst!“ Einer derjenigen, die den Stand immer wieder mit neuen Waren aus dem verlassenen Supermarkt auffüllen, rechtfertigt sich: Das, was er mache, sei kein Plündern. „Ich nenne es Teilen.“ Die Polizei schütze Privatbesitz, aber Menschen schütze sie nicht, sagt er. Er stammt nicht aus dem Süden der Stadt, sondern kommt aus einem der Vororte. Er sei gekommen, um seinen „Brüdern“ zu helfen, sagt der junge Mann mit blonden Haaren.

Die anarchische Ruhe am Nachmittag ist trügerisch. Ein kleiner Funke reicht, und die Gewalt explodiert. Nach der Messerstecherei, deren Hintergrund in dem Chaos genauso unklar bleibt wie die tödlichen Schüsse auf einen schwarzen mutmaßlichen Plünderer in der Nacht zuvor, muss jemand die Polizei gerufen haben. Als die Sirenen aufheulen und sie mit mehreren Fahrzeugen vorfahren, bricht Panik aus. Die Demonstranten laufen davon. Steine und Flaschen fliegen durch die Luft. Die Polizei antwortet mit Tränengas. Die Demonstranten rufen einander zu: „Hands up!“ Alle heben die Hände. Nicht schießen, soll das heißen. Einer wendet sich an einen Polizisten und erklärt die Lage. Er zeigt auf den am Boden liegenden Verletzten. Noch einmal setzt die Polizei Tränengas ein, um sich Platz zu verschaffen. Dann kommt ein Krankenwagen. Die Polizei hat die Gegend um das Revier wieder unter Kontrolle – für den Moment jedenfalls.