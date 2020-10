Präsidentenwahl in Bolivien : Kommt der Sozialismus zurück?

Knapp ein Jahr ist seit dem erzwungenen Rücktritt des bolivianischen Langzeit-Präsidenten Evo Morales vergangen. Doch trotzdem ist die Ausgangslage vor der Präsidentenwahl im Andenstaat auf den ersten Blick fast dieselbe wie vor der Wahl vor einem Jahr, die anschließend wegen Manipulationsvorwürfen annulliert wurde. Der Kandidat von Morales’ „Bewegung zum Sozialismus“ (MAS), der frühere Wirtschaftsminister Luis Arce, liegt in den Umfragen mit mehr als vierzig Prozent in Führung. Sein engster Verfolger, der gemäßigt konservative frühere Präsident Carlos Mesa, folgt mit rund zehn Prozentpunkten Differenz.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Dahinter liegen mehrere konservative Kandidaten, die keine Chancen haben, Mesa jedoch wichtige Stimmen streitig machen. Namhafte Stimmenanteile dürfte neben Arce und Mesa nur der rechtskonservative Luis Fernando Camacho auf sich ziehen. Camacho führte im vergangenen Jahr die Protestbewegung gegen Morales an. In den Umfragen liegt er momentan mit 15 Prozent an dritter Stelle. Bestätigt sich also das Bild der Umfragen bei der Wahl, müsste der MAS-Kandidat als Sieger im ersten Wahlgang ausgerufen werden. Vierzig Prozent der Stimmen und zehn Prozentpunkte Differenz zum Zweitplazierten reichen dafür laut dem bolivianischen Gesetz. Doch die Umfragen sind schwammig, nicht zuletzt, weil sich ein Großteil der Bolivianer noch für keinen der Kandidaten entschieden hat.