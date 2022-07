Kirche und Indigene : Päpste sagen nur selten „sorry“

Papst Franziskus hat in Kanada gegenüber der indigenen Bevölkerung etwas getan, was die Päpste lange vermieden haben: Er hat um Vergebung gebeten – für das Leid, das Indigenen jahrzehntelang in kirchlichen Internatsschulen des Landes angetan wurde. Zwar ist die Bereitschaft, Verfehlungen einzugestehen und um Vergebung zu bitten, Christenpflicht. Dennoch sahen die Päpste bis zum Ende des 20. Jahrhunderts keine Veranlassung, in Sack und Asche vor die Öffentlichkeit zu treten und ein „Mea culpa“ für Verfehlungen ihrer Kirche zu sprechen.

Das bescheinigte dem Vatikan seine eigene Internationale Theologenkommission im Jahr 2000: „Man findet in der gesamten Geschichte der Kirche keinen Präzedenzfall einer vom Lehramt selbst formulierten Vergebungsbitte für die Verfehlungen der Vergangenheit“, heißt es in einer Untersuchung der Kommission über die „Kirche und ihre Verfehlungen in der Vergangenheit“. Päpste, Bischöfe und Konzilien hätten „ganz selten“ öffentlich Schuld und Verfehlungen anerkannt, schreibt die Kommission weiter. Als prominentestes Beispiel nennt sie einen Papst, der vor 500 Jahren regierte: Hadrian VI. hatte 1522 die Missstände an der römischen Kurie beklagt.