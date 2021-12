Corona und die Geburtskirche : Bethlehem, im Winter 2021

Normalerweise pilgern Touristen vor Weihnachten zur Geburtskirche Jesu. Doch dieses Jahr ist alles anders. Ein Besuch an jenem Ort, an dem sich alles zugetragen haben soll.

Katholische Kleriker am 21. Dezember in der Geburtskirche in Bethlehem Bild: AFP

Ein Sturm ist zu Wochenbeginn über Israel und Palästina gefegt. Er hat Überschwemmungen an der Küste verursacht, ist siebenhundert Meter ins Judäische Bergland hochgeklettert, ohne sich um Grenzen, Mauern oder Checkpoints zu kümmern, und ist auch den Leuten in Bethlehem mächtig um die Ohren gepfiffen. Seine Ausläufer sind am Dienstag noch zu spüren, Sprühregen und Sonne wechseln sich auf dem Platz vor der Geburtskirche ab. Es sind drei Tage bis Heiligabend. Wie ist die Stimmung am Geburtsort von Jesus, so kurz vor Weihnachten?

Anton Salman, der Bürgermeister, lehnt sich aus seinem Schreibtischsessel nach vorn und gibt erst einmal eine di­plomatische Antwort. „Wenn wir von Weihnachten sprechen, dann sprechen wir von Freude – egal, wie die Situation ist.“ Aus seinem Büro blickt Salman auf den Krippenplatz – „einer der wichtigsten Plätze der Welt“, sagt er. Dort wurde, wie in jedem Jahr, ein riesiger Weihnachtsbaum aufgestellt, vor dem eine riesige Krippe steht. Dahinter, fast etwas unauffällig, die Geburtskirche, wo alles sich zugetragen haben soll.

Vor dem Weihnachtsbaum und der Krippe – Autos. Normalerweise dürften die da nicht parken, erklärt der Bürgermeister. „Normalerweise würden hier Pilgergruppen darauf warten, in die Kirche zu kommen und dort zu beten.“ Aber nach zwanzig Monaten Corona war das anders. Der Platz war leer. „Da haben wir gesagt, dann können wir zumindest etwas mehr Parkraum für Autos schaffen.“ Salman lehnt sich zurück. „Diese Szene ist die Antwort auf die Frage, was in Bethlehem los ist.“

Mit Omikron verschwand die Hoffnung

Noch vor wenigen Wochen waren die Hoffnungen groß. Zum 1. November hatte Israel wieder Touristen ins Land gelassen, zum ersten Mal seit dem Frühjahr 2020. Die Corona-Zahlen waren niedrig, durch die dritte Impfung hatte die Regierung die Delta-Welle in den Griff bekommen. Ein Hauch von Normalität machte sich breit, Restriktionen wurden gelockert, die Masken rutschten nach unten. Die Öffnung machte sich auch in Bethlehem rasch bemerkbar. Im November habe sich wieder etwas bewegt, sagt Alaa Salameh, der Manager des Restaurants Afteem am Rande des Platzes. „Wir sahen Touristen zur Kirche gehen, es gab sogar eine kleine Schlange auf dem Platz.“ Hotelzimmer wurden gebucht, die Stadtverwaltung verkündete, dass die Weihnachtsfeierlichkeiten öffentlich sein würden. Alle hofften, dass es in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsgeschäft gebe, nachdem es im vergangenen Jahr ausgefallen war.

Aber dann war alles genauso schnell wieder vorbei, wie es gekommen war. Ende November riegelte die israelische Regierung abermals die Grenzen ab, um das Einsickern der Omikron-Variante zumindest zu verlangsamen. Inzwischen ist die hochansteckende Corona-Mutante auch in Israel auf dem Vormarsch. Ministerpräsident Naftali Bennett sagte, durch die frühen Maßnahmen habe man aber „wertvolle Zeit“ gewonnen. Für den Tourismussektor war das freilich eine Kata­strophe. Zumal für eine Stadt wie Bethlehem und so kurz vor Weihnachten.

Bethlehem hat viel durchgemacht

Anfang Dezember hielt die Stadt noch, wie zum Trotz, ein aufwendiges Fest ab, als die Beleuchtung des Weihnachtsbaums angeschaltet wurde. Aber jetzt stehen die Leute wieder unbeschäftigt auf dem Krippenplatz oder vor ihren Geschäften herum. Ein paar junge Männer bedrängen jeden, der aus dem Auto aussteigt und irgendwie fremd aussieht, ob sie ihm Sehenswürdigkeiten zeigen könnten. Ein schwedischer Journalist streift durch die Reihen der parkenden Autos, auf der Suche nach ausländischen Touristen, die er interviewen will. Die Stimmung ist verdrießlich bis deprimiert. Im Holy Land Arts Museum, wo die bekannten Schnitzereien aus Olivenholz verkauft werden, haben sie erst vor etwa drei Wochen wieder aufgemacht, erzählt Joseph Giacaman. Der ältere Mann ist der Inhaber des Familienunternehmens. Im November kamen ein paar Touristen, „aber jetzt ist da nichts mehr“. Bis zu den Weihnachtstagen würden sie den Laden trotzdem offen halten, „zumindest für ein paar Stunden am Tag“, sagt Giacaman kraftlos. Was danach wird? „Wir wissen es nicht.“