Vorwürfe gegen ÖVP-nahe Beamte : Ein türkiser Staat im Staate

Von einem „Staat im Staate“ sprechen die österreichischen Sozialdemokraten, von einem „Tiefen Staat“ die rechte FPÖ. Beide Oppositionsparteien meinen Netzwerke der konservativen Kanzlerpartei ÖVP. Sie treten zutage, je mehr interne Chats aus den Unterlagen der Staatsanwaltschaft zu den Post-Ibiza-Ermittlungen an die Öffentlichkeit gelangen. Für die ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz ist das Thema zunehmend unangenehm und schlägt sich auch in sinkenden Umfragewerten nieder. Dort sieht man sich wiederum als Opfer einer einseitig ermittelnden Justiz und droht nun mit Klagen gegen einzelne Staatsanwälte.

Wie man in Teilen der ÖVP empfindet, kann man am unverfälschtesten in jenen Nachrichten lesen, die ein Spitzenbeamter des Justizministeriums an Vertraute verschickte. „Das ist ein Putsch“, schrieb Sektionschef Christian Pilnacek, als die Staatsanwaltschaft von Finanzminister Gernot Blümel Handy und Laptop beschlagnahmte. Pilnacek fragte den Büroleiter des Ministers besorgt: „Wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung?“ Schon im vergangenen Jahr schrieb er an andere Adressaten, die Ermittlungen seien „erbärmlich“ und ein „Skandal“, und über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA): „Die schießen uns die Republik zusammen“.