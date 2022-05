Kompromiss zum Ölembargo : Putins Mann in der EU

Victor Orbán auf dem Weg zum EU-Gipfel am Montag in Brüssel Bild: Reuters

Das Ölembargo gegen Russland, auf das sich die EU nun nach langem Ringen geeinigt hat, ist eine harte Maßnahme. Wenn alles nach Plan läuft wie beschlossen, wird Russland zum Ende des Jahres neunzig Prozent des Geschäftes mit seinen wichtigsten Kunden verlieren. Das nimmt Putin nicht die Mittel zur Kriegführung; seine Armee bezahlt er in Rubel, die er selbst drucken lassen kann.

Aber es entzieht der Moskauer Machtclique noch einmal westliche Devisen in erheblichem Umfang. Der Kuchen, den Putin verteilen kann, wird kleiner. Sofern er den Ausfall nicht in Asien kompensieren kann, wird sich der politische Druck auf ihn erhöhen, auch wenn die aktuellen Machtverhältnisse im Kreml von außen schwer zu durchschauen sind.

Die Europäer zahlen allerdings einen hohen politischen Preis für den Kompromiss, den die ungarische Führung in Brüssel erzwungen hat. Natürlich ist ein Teilembargo besser als gar kein Embargo, vor allem wenn es so große Teile der Lieferungen betrifft. Aber die wirtschaftlichen Gründe, die Orbán vorgebracht hat, sind nur ein Teil der Wahrheit.

In der Vergangenheit hat er darauf geachtet, nicht aus dem außenpolitischen Konsens in der EU (und in der NATO) auszuscheren. Jetzt schickt Orbán sein Land in einer Schicksalsfrage Europas auf einen Sonderweg, der politisch auf Neutralität hinausläuft. Das verschafft Putin einen informellen Gewährsmann in der EU, und es wird nicht nur rechtspopulistische Bewegungen in anderen EU-Ländern als Vorbild dienen.

Für die aktivistische deutsche Debatte, die inzwischen bei der semantischen Frage angelangt ist, wie man Kriegsziele (anderer Länder) zu nennen hat, hält diese Brüsseler Gipfelnacht die Erkenntnis bereit, dass die wahren Bremser nicht in Berlin sitzen. Am Zusammenhalt des Westens zerren viele, deshalb ist es höchste Zeit, dass die Bundesregierung in der Frage der Waffenlieferungen zu einer angemessenen Kommunikation findet. Immerhin befreit sich Deutschland nun weiter aus der toxischen Abhängigkeit von Russland, Ungarn dagegen behält sie.