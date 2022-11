Pläne der Republikaner : Nicht noch ein „gestohlener“ Wahlsieg

Kurz vor den Kongresswahlen am 8. November raunte der Moderator Tu­cker Carlson, ein Held der politischen Rechten in Amerika, im Sender Fox News von Wahlbetrug. Er sprach über einen möglichen Sieg des Demokraten John Fetterman im Senatsrennen in Pennsylvania. Zunächst höhnte er, die Demokraten stellten nur „debile Kandidaten“ auf, die kaum sprechen können – Fetterman sind die Folgen eines Schlaganfalls noch anzumerken. Dann warnte er seine Zuschauer: Die Demokraten erwarteten auch, „dass du das Wahlergebnis akzeptierst, egal wie offensichtlich absurd es ist“. Allen anderen drohten sie mit Gefängnis. Warum auch nicht, fragte Carlson: „Bei Joe Biden hat es funktioniert.“

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Zwei Jahre sind seit der Präsidentenwahl vergangen, die Joe Biden gewann und Amtsinhaber Donald Trump verlor. Doch hartnäckig hält sich die „Big Lie“, die Verschwörungserzählung von der gestohlenen Wahl. Daran ändert auch nichts, dass damals mehr als sechzig Klagen Trumps und seiner Verbündeten we­gen angeblicher Betrugsversuche abgewiesen wurden – auch durch von Trump ernannte Richter. Mehr als die Hälfte der republikanischen Kandidaten, die in der nächsten Woche zur Wahl stehen, glauben nicht, dass Biden der legitime Präsident der Vereinigten Staaten ist.

Trump hat die Briefwahl diskreditiert

Sie wollen die Bedingungen verändern, unter de­nen gewählt wird, wie die Stimmen ge­zählt werden und wer am Ende über das Ergebnis befindet. Ihr Ziel ist es, ein un­erwünschtes Wahlergebnis im Zweifel besser anfechten zu können. Das beginnt beim Wähler, geht weiter bei den frei­willigen Wahlhelfern, bei den direkt gewählten Wahlleitern und endet – zumindest auf föderaler Ebene – in den Parlamenten der Bundesstaaten, die jeweils über ihre eigenen Wahlgesetze entscheiden.

Im Pandemiejahr 2020 hatte knapp die Hälfte aller Amerikaner ihre Stimme per Brief abgegeben. Trump hatte Monate vor dem Wahltag begonnen, die Briefwahl zu diskreditieren, behauptete etwa, fremde Länder könnten Stimmzettel ausdrucken und einschicken. Damals ließ sich beobachten, wie die zuletzt ausgezählten Briefwahlstimmen Trump den schon verkündeten Sieg nahmen.

Als 2021 dann vornehmlich demokratische Bundesstaaten die erleichterten Corona-Briefwahlregelungen zu Gesetzen machten, erließen 19 vor allem republika­nische Bundesstaaten 34 strengere Wahl­gesetze. Die Republikaner berufen sich dabei auf die Sorge vor Wahlbetrug – die Demokraten werfen ihnen vor, damit die eher bei Demokraten beliebte Briefwahl zu behindern.

Es sind scheinbar kleine Stellschrauben, an denen die Republikaner mit den Wahlgesetzen in den Bundesstaaten drehen. In Georgia etwa, wo bei den Kongresswahlen in der nächsten Woche die Entscheidung über die Senatsmehrheit in Washington fallen könnte, reicht ein Un­terschriftenabgleich nicht mehr aus, um die Identität der Briefwähler zu überprüfen.

Dort müssen Wähler einen Führerschein, einen Personalausweis oder einen anderen staatlichen Ausweis vorzeigen, den in Amerika nicht jeder Wähler selbstverständlich besitzt. Briefwahl­anträge können nicht mehr online ausgefüllt, sondern müssen ausgedruckt und un­terschrieben werden.