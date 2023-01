Trumpisten gegen Trumpisten : Die Identitätskrise der Republikaner

„Mein Kevin“: McCarthy suchte von Anbeginn Trumps Nähe, der Präsident genoss die Loyalität. Das Bild entstand 2018 in Trumps Golfklub in Florida. Bild: Reuters

Die amerikanischen Republikaner stecken in einer Identitätskrise. Spätestens seit den für sie enttäuschenden Zwischenwahlen hat die Partei keinen Anführer mehr. Donald Trump ist nicht mehr der faktisch gesetzte Präsidentschaftskandidat, aber es gibt auch keinen anderen – Floridas Gouverneur Ron DeSantis muss sich erst noch auf der nationalen Bühne beweisen. Obwohl viele der zwanzig Rebellen im Repräsentantenhaus zu Trumps lautesten Unterstützern zählen, folgte in den ersten elf Wahlgängen keiner von ihnen dem Aufruf des früheren Präsidenten, Kevin McCarthy zum Sprecher zu wählen.

Die einen erklären die Wahlschlappe vom November mit den zu radikalen Kandidaten, die mancherorts am Ende Demokraten unterlagen, und mahnen zu Mäßigung. Die anderen können sich das schlechte Abschneiden nur damit erklären, dass das „Establishment“ die „wahren“ Republikaner bekämpfe, um seine Pfründe zu verteidigen.

Der „Kampf gegen das Establishment“ mag die McCarthy-Gegner am ehesten zusammenschweißen. Das ist beinahe kurios, wenn man bedenkt, gegen wen sich das jetzt richtet. McCarthy hatte sich schon vor Trumps Aufstieg der damals am rechten Rand tonangebenden Tea-Party-Bewegung angedient und später fest an Trumps Seite gestanden. Selbstverständlich führte er die Abgeordneten an, die am 6. Januar 2021 Einspruch gegen Joe Bidens Wahlsieg einlegten.

Die Bush-Ära ist wirklich vorbei

Nach dem Sturm der militanten Trump-Anhänger auf das Kapitol wandte sich McCarthy zwar eine politische Schrecksekunde lang von Trump ab, aber schon nach wenigen Tagen pilgerte er wieder zu seinem Gönner nach Florida. Zuletzt machte McCarthy seine Nähe zum Trump-Lager deutlich, indem er der QAnon-Verschwörerin Marjorie Taylor Greene einen Posten versprach.

Zwar hat McCarthy im Wahlkampf auch moderatere Kandidaten unterstützt, um die Wahlchancen seiner Partei zu verbessern. Er und die große Mehrheit der Fraktion haben aber nur noch wenig mit den „Mainstream-Republikanern“ aus der Bush-Ära zu tun. Spuren davon findet man am ehesten noch im Senat, wo sich der Wandel langsamer vollzieht, weil die Senatoren für sechs Jahre gewählt werden.

Deutlich wurde der Kontrast zwischen den beiden Kammern am Mittwochabend: Während sich die Republikaner im Repräsentantenhaus in den Wahlgängen vier, fünf und sechs verkämpften, trat der oberste Republikaner der kleineren Kammer, Mitch McConnell, in seinem Heimatstaat Kentucky mit Präsident Joe Biden auf, um ein Brückenprojekt zu feiern. Mit Stimmen aus beiden Parteien hatte der Kongress ein Infrastrukturpaket beschlossen. Für das Gros der republikanischen Abgeordneten war McConnells Bekenntnis zu einer ergebnisorientierten Politik eine schiere Provokation.

Die drei Ebenen des Trumpismus

Insofern heißt das Stück, das seit Dienstag im Repräsentantenhaus aufgeführt wird, eigentlich nicht „Trumpisten gegen den Mainstream“, sondern „Trumpisten gegen Trumpisten“. Dabei sollte man aber drei Bedeutungsebenen unterscheiden. Erstens gilt als Trumpist, wer sich offensiv zu Trump bekennt. Das dürfte die vergänglichste Erscheinungsform sein, denn die Loyalität hängt stets von den angenommenen Siegchancen ab.