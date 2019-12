Lateinamerika in Unruhe : Die Macht der Generäle

Bilder von brennenden Barrikaden, von Tränengas und Gummischrot gegen Demonstranten prägen den Jahresrückblick in Lateinamerika. Die sozialen Proteste haben verschiedene Länder des Halb-Kontinents aufgewühlt und verändert. Sie zeigen die Unzufriedenheit der Lateinamerikaner mit den Zuständen in ihren Ländern, mit der anhaltenden Ungerechtigkeit, der Korruption, der Gewalt und der Ineffizienz des Staates. Gleichzeitig hat sich in diesen turbulenten Monaten noch etwas anderes gezeigt: In Lateinamerika hängt der Machterhalt wieder – oder immer noch – von der Loyalität der Armee ab.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Als die oppositionelle Mehrheit im peruanischen Kongress Anfang Oktober den Rücktritt von Präsident Martín Vizcarra forderte, zeigte sich dieser demonstrativ mit den Generälen der Streitkräfte und dem obersten Polizeikommandanten im Fernsehen. Seine Botschaft: Ich bin weiter im Amt. Eine Woche später tat es ihm der ecuadorianische Präsident Lenín Moreno gleich, als in seinem Land Unruhen wegen einer Benzinpreiserhöhung ausbrachen und er den Ausnahmezustand ausrief. Das Bild wiederholte sich in Chile, wo Präsident Sebastián Piñera zum ersten Mal seit der Militärdiktatur die Soldaten auf die Straßen der Hauptstadt Santiago schickte und eine Ausgangssperre verhängte. Und in Bolivien gingen die Generäle noch einen Schritt weiter. Als sich der Vorwurf des Wahlbetrugs erhärtete, machte die Armeespitze den letzten Schritt und empfahl Präsident Evo Morales den Rücktritt. Dieses Eingreifen kann als Staatsstreich ausgelegt werden. Viele Bolivianer sahen es hingegen als Verhinderung einer Diktatur.

Warum ist das Militär so beliebt?

Militärs, die sich in politische Auseinandersetzungen einmischen: Das ist ein Bild, das an die Vergangenheit erinnert. Anfang des 20. Jahrhunderts begriffen sich die Armeen in Lateinamerika als eine interne Ordnungsmacht mit einer stabilisierenden Funktion und der Aufgabe, im Falle von Unruhen korrigierend einzugreifen. Dieses Rollenverständnis ist immer noch vorhanden. Von Diktaturen war in Lateinamerika aber vor allem später die Rede, als sich die Militärs direkt an der Regierung beteiligten oder diese ganz ersetzten. In den Zeiten des Kalten Krieges übernahmen die Militärs in fast allen Ländern die Macht. 1977 war Lateinamerika mit Ausnahme von vier Staaten von Militärs regiert. Dreizehn Jahre später hatte sich in Lateinamerika – Kuba ausgenommen – die Demokratie durchgesetzt. Auftritte von Militärs an der Seite von Präsidenten waren lange Zeit tabu. Alle Länder hatten schmerzhafte Erfahrungen mit den Militärdiktaturen gemacht. In einigen Ländern begann die Aufarbeitung von brutalen Menschenrechtsverletzungen, und es kam zu Prozessen. Die Militärs genossen wenig Prestige und hielten sich betont im Hintergrund.

In den meisten Ländern hat die Armee in den vergangenen Jahrzehnten eine unabhängige und souveräne Position eingenommen und ein neues Rollenverständnis entwickelt. Aus einer abstrakten Bedrohungslage wie zu Zeiten des Kalten Krieges sind konkrete Bedrohungen geworden. Der Drogenhandel und das organisierte Verbrechen etwa kosten jedes Jahr zehntausende Menschen das Leben. Die Unterstützung der oft überforderten zivilen Institutionen ist ins Zentrum gerückt. Sie gehen über Sicherheitsaufgaben hinaus und reichen vom Katastrophenschutz bis hin zu Infrastrukturaufbau. Während das Ansehen der politischen und staatlichen Institutionen in Lateinamerika dramatisch geschwunden ist, genießt die Armee in nahezu allen Ländern großes Vertrauen. In Umfragen sprechen die Lateinamerikaner nur der Kirche mehr Vertrauen aus als der Armee.

Militärputsch als Option

Gleichzeitig ist in Lateinamerika der Glaube an die Demokratie und in die Politik gesunken. Weniger als die Hälfte der Lateinamerikaner wertet heute die Demokratie als die beste aller Staatsformen. Dies deckt sich mit dem Unmut über die politische Klasse, der sich in mehreren lateinamerikanischen Ländern entlädt. Die Armee, die verschiedene Aufgaben des versagenden und als korrupt wahrgenommenen Staates wahrnimmt, wird von immer mehr Bürgern als letzte verlässliche Institution angesehen. Umfragen zeigen, wie weit das Vertrauen in die Armee reicht: Das Umfrageinstitut Lapop fragte Personen in Lateinamerika und der Karibik, ob sie einen Militärputsch tolerieren würden, wenn sich die Korruption ungehemmt ausbreitet: In Jamaika und Peru stimmten mehr als die Hälfte dieser Aussage zu. Am wenigsten einverstanden waren die Uruguayer mit 23 Prozent. Besonders die jungen Lateinamerikaner haben laut der Umfrage kein Problem mit der Vorstellung eines Militärputsches. Als die Brasilianer für die Absetzung von Präsidentin Dilma Rousseff auf die Straße gingen, gab es etliche Demonstranten, die sich offen für eine Militärintervention stark machten, um die „Ordnung“ im Land wiederherzustellen. Heute sind mehrere frühere Generäle Teil der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro.

Ereignisse wie jene in Bolivien zeigen, dass die Armee in Lateinamerika weiter ein wichtiger Machtfaktor ist. Von einer direkten politischen Teilnahme oder Einflussnahme der Armee kann derzeit zwar in den wenigsten Ländern Lateinamerikas die Rede sein. Doch das kann sich ändern. Das Beispiel Venezuela zeigt, wie sich die Armee durch die Verteilung von immer mehr Privilegien zum Instrument und zum Kern eines Regimes entwickeln kann. Auch stellt sich die Frage, wie die Armeen anderer Länder mit dem entgegengebrachten Vertrauen, ihrer Popularität und damit ihrer Macht umgehen werden, wenn die Politik weiter in Verruf gerät. Fühlen sich die Generäle dann vom Volk berufen, die Aufgaben des versagenden Staates zu übernehmen? Auch die Armee nimmt die öffentliche Meinung wahr. Bolivien war ein Beispiel dafür – auch wenn die Armee dort nur eine „Rücktrittsempfehlung“ an den Präsidenten aussprach.