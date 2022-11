Papst-Reise nach Bahrain : Großherzig gegenüber Christen, unbarmherzig gegenüber Schiiten

Papst Franziskus am 6. November 2022 in Manama Bild: via REUTERS

Es ertönt kein Ruf zum Freitagsgebet. Nur das Rauschen des Verkehrs der nahen Autobahn ist zu hören. Nichts ist geblieben von der Amir-Mohammad-Barbaghi-Moschee in Aali südlich von Manama. Das mehr als 400 Jahre alte schiitische Gotteshaus war ein liebevoll gepflegtes Kleinod, die Fassade weiß getüncht, die Kuppel dunkelgrün. Am frühen Morgen des 17. April 2011 kamen die Bulldozer. Bald stand kein Stein mehr auf dem anderen. Der Schutt wurde sogleich fortgeschafft. Es blieben Reifenspuren der Bagger und Lastwagen im Sand.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Heute ist der Wüstenboden, wo einst die Moschee stand, mit Gehwegsteinen ausgelegt. Die nach Mekka ausgerichtete Gebetsnische steht wieder. Weiter ist der von den Schiiten aus Aali unternommene Wiederaufbau ihrer Moschee nicht vorangekommen. Die Nachmittagssonne scheint von einem milchigen Himmel. Es ist eine unheilvolle Szenerie.

Franziskus mahnt Einhaltung der Menschenrechte an

Zur selben Zeit feiert Papst Franziskus in Awali in der Kathedrale Unserer Lieben Frau von Arabien ein ökumenisches Friedensgebet. Als Ehrengast ist Bahrains Justizminister dabei. Wie alle Regierungsmitglieder gehört er zum sunnitischen Königshaus der Al Khalifa, das seit 1783 über Bahrain herrscht. Sein Ministerium ist auch für „Islamische Angelegenheiten und Stiftungen“ zuständig, mithin für alle religiösen Dinge. Das Ministerium ist so etwas wie der Bauherr der neuen Kathedrale: Das Grundstück für die Kirche hat das Königshaus zur Verfügung gestellt.

In mehreren Reden bei seinem Besuch in Bahrain rühmt der Papst das kleine Land als Beispiel für religiöse und kulturelle Toleranz, mahnt aber auch die Einhaltung von Menschen-, Frauen- und Arbeiterrechten sowie die Abschaffung der Todesstrafe an. Als Gast von König Hamad bin Isa Al Khalifa wohnt der Papst während seines Besuchs von Donnerstag bis Sonntag im Gästetrakt des Sakhir-Palasts.

Bahrains Justizminister ist auch Herr über die Bulldozer, die vor gut einem Jahrzehnt die Amir-Mohammad-Barbaghi-Moschee geschleift haben. Mitte Februar 2011 erreichten die Wellen der „Arabellion“ das kleine Königtum am Golf. Bei den wochenlangen Protesten der Schiiten, die rund zwei Drittel der Staatsbürger Bahrains ausmachen, gegen die sunnitische Dynastie der Al Khalifa starben mehr als 170 Demons­tranten sowie ein Dutzend Polizisten.

Der symbolische Ort wurde ausgelöscht

Erst als der große Nachbar Saudi-Arabien am 14. März tausend Soldaten mit Panzerfahrzeugen nach Bahrain schickte, konnte der Aufstand niedergeschlagen werden. Am 18. März ließen die Al Khalifas das 90 Meter hohe Denkmal auf dem Perlenplatz in Manama sprengen. Wie der Tahrir-Platz in Kairo war der Perlenplatz in Manama zum symbolischen Ort für einen versuchten Aufbruch zur Demokratie geworden. Also wurde er ausgelöscht und in Al-Faruk-Kreuzung umbenannt.

Diesem Furor der Auslöschung fielen in den folgenden zwei Monaten auch gut drei Dutzend schiitische Moscheen zum Opfer. Als Gründe für den Abriss, der meist nachts erfolgte, wurden Verstöße gegen Bebauungspläne angeführt. Menschenrechtsorganisationen beschreiben die Lage in Bahrain seit dem gewaltsamen Ende der Proteste als eine Art kalter Krieg zwischen sunnitischem Königshaus und schiitischer Bevölkerungsmehrheit. Die politischen und geistlichen Führungsgestalten der Schiiten sitzen im Gefängnis oder sind im Exil.

In einem kurz vor dem Besuch von Papst Franziskus veröffentlichten Bericht beklagte „Human Rights Watch“ (HRW), dass bahrainische Gerichte in den vergangenen Jahren bei Scheinprozessen lange Gefängnisstrafen und immer häufiger auch Todesurteile verhängt hätten, nachdem die Angeklagten unter Folter Geständnisse abgelegt hätten. 88 Prozent der Männer, die seit 2011 in Bahrain hingerichtet wurden, seien wegen Terroranschuldigungen verurteilt und zuvor gefoltert worden, klagt HRW. Die öffentliche Zurschaustellung von friedlicher Koexistenz mit einigen Religionen könne für eine Diktatur kein Freispruch sein für die Unterdrückung und Schikanierung einer anderen, heißt es in dem Bericht.