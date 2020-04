Kampf gegen Corona : Spanien bleibt hart

Das Parlament verlängert die Ausgangsbeschränkungen, die bis in den Mai dauern könnten. Die Zahl der Infizierten und der Toten, schätzen Experten, könnte auch in Spanien weit höher sein als die offiziellen Zahlen vermuten lassen.

In Spanien ist keine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Sicht. Das Parlament beschloss am Donnerstagabend, sie bis zum 26. April zu verlängern; die Restriktionen gehören zu den strengsten in der westlichen Welt und sind schon seit fast vier Wochen in Kraft. Die Pandemie komme allmählich unter Kontrolle, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Donnerstag: „Wir haben den Höhepunkt der Infektionen erreicht und überwunden. Wir stehen kurz vor dem Beginn des Abstiegs.“ Die Rückkehr zum Alltag werde nur schrittweise und in Abstimmung mit den Wissenschaftlern beginnen. „Wir können nicht wissen, welche Art von Normalität wir wiederherstellen werden“, gestand Sánchez vor dem Plenum des Parlaments, in dem nur wenige Abgeordnete saßen.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Während Länder wie Österreich und Dänemark schon konkrete Erleichterungen planen, wollte der spanische Regierungschef sich nicht festlegen - nicht einmal, ob die Angestellten nicht lebensnotwendiger Firmen nächste Woche wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren dürfen. „Ich bin überzeugt davon, dass ich in zwei Wochen wieder hier stehen werden, um um die Verlängerung des Alarmzustandes zu bitten“, sagte der Regierungschef, dem die konservative Opposition im Parlament Versagen vorwarf. Die konservative Volkspartei (PP) die rechtsliberale Ciudadanos-Partei sowie mehrere kleinere Fraktionen stimmten am Donnerstagabend dem Antrag von Sánchez‘ Linkskoalition zu, die Ausgangsbeschränkungen vorerst bis zum 26. April zu verlängern. Die rechtspopulistische Vox-Partei und die radikale CUP-Partei lehnten ihn ab; mehrere separatistische Parteien enthielten sich.

Mehr zum Thema 1/

Die spanische Regierung plant zunächst, sich mit einer groß angelegten Studie einen Überblick darüber verschaffen, wie weit das Coronavirus verbreitet und wie groß jener Anteil der Spanier ist, die schon immun sind. Erst danach will man in Madrid über das weitere Vorgehen entscheiden. In den nächsten Wochen sollen zu diesem Zweck mehr als 60.000 Menschen im ganzen Land getestet werden. Unter Fachleuten besteht Konsens darüber, dass es deutlich mehr als die 152.000 Infizierten gibt, die das Gesundheitsministerium am Donnerstag meldete.