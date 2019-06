FAZ Plus Artikel Demonstrationen in Hongkong :

FAZ Plus Artikel Demonstrationen in Hongkong : Ein Land, zwei Justizsysteme

Es war eine der größten Demonstrationen, die Hongkong je gesehen hat. Zwar lagen die Schätzungen über die Zahl der Teilnehmer wie immer weit auseinander. Die Polizei zählte 240.000 Demonstranten, die Organisatoren sprachen von einer Million Menschen. Letzteres würde bedeuten, dass jeder siebte Hongkonger sich am Sonntag an dem Protestmarsch vom Victoria Park zum Sitz der Lokalregierung beteiligt hätte. In jedem Fall hat der Massenumzug deutlich gemacht, dass das geplante Auslieferungsgesetz in weiten Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung stößt.

Die Gesetzesänderung würde erstmals ermöglichen, dass Personen in Hongkong auf Antrag der chinesischen Justiz festgenommen und an diese ausgeliefert werden könnten. Dass ihre Besitztümer in Hongkong beschlagnahmt und dass sichergestellte Beweismittel wie Datenträger an chinesische Gerichte übergeben werden könnten. Viele der Demonstranten trugen Schilder mit Aufschriften wie „Streicht das böse Gesetz“, „Keine Auslieferung an China“ oder „Carrie Lam tritt zurück“.