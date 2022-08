Missverstandener Gorbatschow : Idealisiert im Westen, verdammt im Osten

Das Beileidstelegramm des russischen Präsidenten Wladimir Putin an die Familie Michail Gorbatschows ist ein Beispiel dafür, wie man ein vernichtendes Urteil über einen Menschen fällen kann, ohne ein böses Wort über ihn zu verlieren. Gorbatschow habe großen Einfluss auf die Weltgeschichte gehabt, heißt es darin; er habe das Land in einer Zeit dramatischer Veränderungen und großer Herausforderungen geführt: „Er bemühte sich, seine Lösungen für die Probleme vorzuschlagen, die sich zusammengebraut hatten.“ Diese diplomatisch bemäntelte Beschreibung Gorbatschows als kraftloser Versager gehört noch zu den freundlicheren Äußerungen des offiziellen Russlands am Tag nach seinem Tod.

An Michail Gorbatschow scheiden sich heute die Geister in einem Maße, das kaum vorstellbar schien, als er Ende 1991 mit der Auflösung des Staates, dessen Präsident er war, aus der aktiven Politik ausgeschieden ist. In Russland ist er seit Jahren ein Ziel von Verachtung und Hass. Ihm wird unterstellt, als Werkzeug des Westens den Zerfall der Sowjetunion und den Verlust einer russischen Einflusssphäre in Europa verschuldet zu haben. In Amerika und im Westen Europas erinnert man sich an ihn als an einen Mann, der große Hoffnungen geweckt und positive Veränderungen bewirkt hat: Mit einer radikalen Kursänderung der sowjetischen Politik hat er den Weg zu nuklearer Abrüstung und zur Beendigung des Kalten Kriegs eröffnet. In Deutschland ist man dankbar für seine Rolle bei der Wiedervereinigung.

In den Staaten Ostmitteleuropas wiederum wird Gorbatschow als letzter Vertreter der kommunistischen Diktatur betrachtet, der nichts anderes versucht hat, als ein verrottetes und menschenfeindliches System zu erhalten, indem er ihm einen neuen Anstrich verpasst.

Putins Mythen und die Illusionen des Westens

Verdammung und Idealisierung Gorbatschows erschweren einen nüchternen Blick auf die Vielschichtigkeit seines politischen Wirkens. Mit seinem Versuch, die Sowjetunion zu reformieren, hat Gorbatschow tatsächlich jene nicht mehr kontrollierbaren Kräfte freigesetzt, die zu ihrem Zerfall geführt haben. Die Veränderungen, die ihm im Westen so hoch angerechnet werden, entsprangen der Einsicht, dass das sowjetische System angesichts seiner Schwächen und inneren Widersprüche ohne grundlegende Veränderungen nicht mehr zu retten war. Mit dem Ende des Wettrüstens wollte Gorbatschow Mittel für die Wirtschaft der finanziell erschöpften Sowjetunion freisetzen. Die gesellschaftliche Öffnung sollte nicht zum Ende der kommunistischen Parteiherrschaft führen, sondern die des Systems überdrüssige Bevölkerung im Ringen mit der Betonfraktion in der KPdSU auf seine Seite ziehen.

Die gegensätzlichen Bewertungen Gorbatschows spiegeln die Missverständnisse und Fehleinschätzungen in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen auf dem Weg von Gorbatschows Vision eines „gemeinsamen Hauses Europa“ zur heutigen Konfrontation. Putins Regime betreibt Geschichtsklitterung, wenn es das Ende der Sowjetunion zu einem gegen Russland gerichteten Werk des Westens erklärt. Aber dieser Mythos formt die Wahrnehmung westlicher Politik in Russland. Das nicht verstanden zu haben, war ein großer Fehler Europas wie Amerikas im Verhältnis zu Russland. In Moskau ist das Festhalten des Westens an der Partnerschafts- und Freundschaftsrhetorik der Gorbatschow-Jahre nicht als Ausdruck eines ehrlichen Bestrebens wahrgenommen worden, sondern als Lug und Trug.

Diese westliche Politik gründete freilich gleichfalls in einer Fehlwahrnehmung. Diese hatte ihre Ursprünge in einer Idealisierung Gorbatschows. 1989 und 1990 hat er gegen erhebliche Widerstände in sowjetischen Führung entschieden, das Selbstbestimmungsrecht der Völker in den bisherigen Satellitenstaaten der Sowjetunion zu respektieren und die Wiedervereinigung Deutschlands zu ermöglichen. Damit hat er die Tür zu einer friedlichen und demokratischen Entwicklung in großen Teilen des Kontinents geöffnet.

Der Optimismus jener Jahre wurde auch auf das Putin-Regime übertragen, sogar dann noch, als es selbst nicht mehr von Partnerschaft sprach. Die Osteuropäer waren dafür weniger anfällig, weil sie im Gegensatz zu den Westeuropäern auch die dunkle Seite Gorbatschows sahen, die sich etwa in der wochenlangen Vertuschung des Reaktorunfalls von Tschernobyl 1986 äußerte oder auch in den Versuchen, 1989 in Georgien und 1991 im Baltikum, Unabhängigkeitsbewegungen mit Gewalt zu stoppen. Gorbatschow hat die kommunistische Diktatur nicht freiwillig beendet, sondern unter dem Druck derer, die sie nicht mehr erdulden wollten. Dass er sich schließlich darin gefügt hat, ist sein vielleicht größtes Verdienst – und angesichts seiner Prägung durch die Parteikarriere kein geringes.