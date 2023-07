Das erste Foto von Präsident Mohamed Bazoum, seit er am vergangenen Mittwoch in seinem Palast in Niamey festgesetzt und schließlich vom nigrischen Militär abgesetzt worden ist, zeigt ihn zusammen mit Mahamat Idriss Déby Itno, dem Präsidenten Tschads. Die beiden sitzen auf einem cremefarbenen Sofa, Bazoum lacht scheinbar amüsiert in die Kamera.

Othmara Glas Redakteurin in der Politik

David Klaubert Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".



Déby ließ in der Nacht zum Montag auch noch weitere Fotos veröffentlichen, die ihn mit Bazoums Vorgänger im Präsidentenamt und mit General Abdourahmane Tchiani zeigten, der sich nach dem Putsch selbst zu Bazoums Nachfolger erklärt hatte. Auf brüderliche Art und Weise wolle er alle Möglichkeiten ausloten, ließ Déby dazu schreiben, eine friedliche Lösung für die Krise zu finden, die das Nachbarland Niger erschüttere.