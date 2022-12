Aktualisiert am

Bürgerkrieg in Angola

Bürgerkrieg in Angola :

Bürgerkrieg in Angola : Wenn Erzrivalen Hände schütteln

Der Bürgerkrieg in Angola ging vor 20 Jahren zu Ende. Er hat seitdem Politik und Gesellschaft geprägt. Seit den jüngsten Wahlen könnte sich das ändern.

Knapper Wahlsieg für die MPLA: Präsident João Lourenço am 29. August in Luanda Bild: EPA

Die Buchstaben auf dem Oberarm von Eduardo Mendes sind kaum noch zu erkennen. Vor 30 Jahren hat sie sein Kamerad Nevis mit Tinte in die Haut geritzt: seinen Spitznamen Dudu. In Großbuchstaben. „Damit man uns schneller identifizieren kann, wenn wir getötet werden“, sagt der Angolaner, lächelt und schiebt den Ärmel seines gestreiften Poloshirts höher. „Er war ein netter Typ. Ich denke oft an ihn.“

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Kurz nach der Tätowierung fiel Nevis. Er war einer von einer halben Million Menschen, die in dem schier endlos langen Bürgerkrieg ihr Leben ließen.