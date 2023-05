Aktualisiert am

Der Journalist und Aktivist Roman Protassewitsch ist in Belarus zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta am Mittwoch berichtete, habe das Minsker Regionalgericht den einstigen Chefredakteur des Telegram-Kanals Nexta zu acht Jahren in einer Strafkolonie verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte im April zehn Jahre Haft unter verschärften Bedingungen gefordert.

Laut Belta wurde der 27 Jahre alte Protassewitsch unter anderem der Organisation von Massenunruhen, des öffentlichen Aufrufs zu terroristischen Handlungen und der Gründung einer extremistischen Vereinigung für schuldig befunden. Zwei weitere Angeklagte in dem Fall, der Nexta-Gründer Stepan Putilo und der frühere Redakteur Jan Rudik, wurden in Abwesenheit zu 20 beziehungsweise 19 Jahren Gefängnis verurteilt.

Flugzeug wurde zur Landung gezwungen

Die spektakuläre Festnahme Protassewitschs hatte im Mai 2021 weit über Belarus hinaus für Empörung gesorgt. Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Sofia Sapega war er damals auf einem Flug von Athen nach Vilnius, als das Ryanair-Flugzeug von den belarussischen Behörden wegen einer angeblichen Bombendrohung zu einer Landung in Minsk gezwungen wurde. Anschließend wurden sowohl er als auch Sapega inhaftiert. Sapega, die russische Staatsbürgerin ist, wurde später zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Nexta ist eines der bekanntesten belarussischen Oppositionsmedien. Während der Proteste gegen Präsident Alexandr Lukaschenko im August 2020 erreichten die Kanäle in den sozialen Medien Millionen Menschen. Die belarussischen Behörden verboten Nexta, der Oberste Gerichtshof stufte das Medium als „terroristische Organisation“ ein.

Nach seiner Festnahme erklärte Protassewitsch, dass er an der Untersuchung gegen ihn mitarbeite, „um für den Schaden zu büßen“, der „dem Land zugefügt“ worden sei. Er trat mehrmals im belarussischen Staatsfernsehen auf und distanzierte sich dort von seiner oppositionellen Tätigkeit. Seine im Exil in Polen lebenden Eltern warnten davor, möglichen Geständnissen zu glauben. Sie hatten bei Vorführungen des jungen Mannes Spuren von Misshandlung ausgemacht.