In Alice Springs schlägt das Herz Australiens. Viele Touren zum Uluru, dem heiligen roten Berg der Aborigines, der früher Ayers Rock genannt wurde, beginnen in der isoliert gelegenen Kleinstadt im Zentrum des Kontinents.

Der Touristenort im Bundesstaat Northern Territory hat sich verändert. Die Innenstadt, in der sich früher die Rucksacktouristen in den Cafés trafen, macht einen trostlosen Eindruck. Vor einem Supermarkt liegen Einkaufswagen umgeworfen auf dem Boden. Viele Geschäfte haben ihre Rollläden runtergefahren. Einige haben ihre Fenster mit Metallnetzen geschützt. Bei anderen stecken anstelle von Glasscheiben Holzplatten in den Fenster- und Türrahmen. An einem Imbissrestaurant sitzen die kaputten Fenster noch in den Rahmen. Die bizarren Risse erinnern ihrer Form nach an Spinnennetze.