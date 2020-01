Einigung erzielt : Airbus zahlt Milliarden wegen Korruption

Nach jahrelangen Ermittlungen und Streit um Korruption bei Airbus hat sich der europäische Flugzeughersteller nun mit den Behörden auf eine Schadensersatzzahlung in Milliardenhöhe geeinigt. Wie das Unternehmen am Dienstagmorgen berichtete, erreichte es eine Verständigung mit den Ermittlern in Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten. Über die Höhe der Zahlung gibt Airbus keine Auskunft. Nach einem Bericht der „Financial Times“ seien es mehr als 2,7 Milliarden Euro oder 3 Milliarden Dollar. Das wären deutlich mehr als die 671 Millionen Pfund (heute 795 Millionen Euro), die der Triebwerkshersteller Rolls-Royce 2017 in einem ähnlichen Fall in einer Einigung mit den britischen Behörden bezahlte. Doch es war immer klar, dass Airbus tiefer in die Tasche greifen musste. Bei dem Flugzeughersteller war jahre-, wenn nicht jahrzehntelang ein internationales Netzwerk tätig, das systematisch Bestechung betrieb.

Airbus hat das selbst eingeräumt und sich 2016 beim britischen Serious Fraud Office angezeigt - wie es damals hieß wegen „Unstimmigkeiten“ bei so genannten Business-Partnern. Die Zahlungen an Entscheidungsträger und Kunden liefen häufig über externe Berater. Am Konzernsitz von Airbus arbeitete lange Zeit eine Einheit namens „Strategy and Marketing Organisation (SMO)“, welche informelle Zahlungen organisierte.

Der im vergangenen Jahr abgetretene Airbus-Vorstandsvorsitzende Tom Enders beschloss vor einigen Jahren, den Gepflogenheiten ein Ende zu bereiten. Er löste die SMO auf und trennte sich von 2014 an in Zusammenarbeit mit dem damaligen Finanzvorstand Harald Wilhelm von allen externen Business-Partnern. Das galt damals als radikaler Schritt, weil die Geschäftspartner lange Zeit als unverzichtbar für die Kontaktanbahnung in entfernten Ländern angesehen wurden. Einige von ihnen zogen gegen Airbus vor Gericht. Doch der Flugzeughersteller blieb bei seiner Entscheidung. Auch intern führte der Konzern strenge Regeln zur Korruptionsbekämpfung und zur Bewusstseinsbildung ein.

Airbus hat schon in Vergangenheit bezahlt

Zudem nahm Airbus intern mit Hilfe von angelsächsischen Anwaltskanzleien gründliche Untersuchungen vor, und das Unternehmen gründete eine externes Gremium für Beratung und Überwachung. All das half, die Ermittlungsbehörden vergleichsweise milde zu stimmen. Vor allem erneuerte Airbus seine Führungsriege komplett. Teilweise fiel das zusammen mit den Altersgrenzen, die Spitzenmanager erreicht hatten. Auch die Tatsache, dass im vergangenen Jahr Enders und seine Nummer zwei, der Franzose Fabrice Brégier sowie etliche andere das Unternehmen verließen, hing mit dem Druck der Ermittlungsbehörden auf eine personelle Erneuerung zusammen.

So gesehen sind die gut 3 Milliarden Dollar, wenn sie sich als richtig herausstellen, nur ein Teil des Preises. Denn Airbus hat zuvor schon in vielfältiger anderer Weise für die Bestechungspraktiken der Vergangenheit bezahlt. Auch die Gesetzgebung in verschiedenen Ländern hat sich geändert. Frankreich etwa verfolgt Korruptionsvergehen nun konsequenter als früher. In Großbritannien geht man schon länger streng gegen die illegalen Praktiken vor. Das trug dazu bei, dass die Vereinigten Staaten im Airbus-Verfahren nicht im Vordergrund standen. Zuvor waren sie bei etlichen anderen Fällen wie etwa bei Siemens oder Alstom „extraterritorial“ tätig geworden. Die Gesetzgebung in vielen europäischen Ländern sieht heute wie in den Vereinigten Staaten die Möglichkeit vor, dass die Unternehmen hohe Strafen zahlen und intern große Umbauten vornehmen, um im Gegenzug von der Strafverfolgung befreit zu werden.