Streit um Verhältnismäßigkeit : Die Geheimpapiere der EZB

Der Deutsche Bundestag hat jetzt die Dokumente der Europäischen Zentralbank bekommen, die den Streit mit dem deutschen Bundesverfassungsgericht beenden sollen. Das geht aus Unterlagen hervor, die der F.A.Z. vorliegen. Abgerufen werden können die Papiere von den Abgeordneten von Montag an.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Parallel dazu hat EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel in einer Rede erklärt, wie die EZB sich eine Abwägung der Verhältnismäßigkeit von Anleihekäufe vorstellt, wie sie das Gericht gefordert hat – allerdings anhand des aktuellen Kriseprogramms PEPP, nicht des alten von Verfassungsgericht kritisierten Programms.

Die Papiere für den Bundestag, in denen die Notenbank die Verhältnismäßigkeit ihrer Anleihekäufe darzulegen versucht, sind den Abgeordneten offenbar vom Bundesfinanzministerium weitergeleitet worden. Das Ministerium hatte sich bislang nicht dazu äußern wollen, ob die Dokumente, die von der Notenbank als „ECB confidental“ eingestuft worden waren, bei ihr schon eingetroffen seien. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte zuletzt lediglich mitgeteilt, man stehe mit Bundesbankpräsident Jens Weidmann und allen anderen Akteuren im Austausch und sei zuversichtlich, dass eine gute Lösung gefunden werde.

Verteilungswirkung eher zugunsten der Armen

In den Papieren, bei denen es sich dem Vernehmen nach um ältere, schon vorhandene Analysen und Protokolle des EZB-Rates handelt, die zumindest zum Teil bislang noch nicht öffentlich waren, werden Wirkungen und Folgen des Anleihekaufprogramms PSPP von 2015 thematisiert. Dabei werden Modelle für die Folgenabschätzung verwendet. In der Zeit, aus der diese Unterlagen stammen, mussten Protokolle der Sitzungen des EZB-Rates noch nicht veröffentlicht werden.

Mittlerweile ist das anders. In den Protokollen der jüngsten EZB-Sitzung geht die Notenbank sogar an drei Stellen ausdrücklich auf die Frage der Verhältnismäßigkeit der aktuellen Anleihekäufe des Krisenprogramms PEPP ein – wobei die Begründung eher allgemein gehalten ist.

Ob diese Unterlagen der EZB jetzt schon den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts genügen, ist noch nicht sicher. Der Notenbankrechtler Helmut Siekmann vom Institute for Law and Finance der Frankfurter Goethe-Universität sagte der F.A.Z., sein erster Eindruck sei, dass die Anforderungen des Gerichts formal durchaus erfüllt sein könnten, wenn es sich um Unterlagen des EZB-Rates handele, was offenbar der Fall ist. Gleichwohl müsse man inhaltlich natürlich prüfen, ob die Dokumente auch in dieser Hinsicht die vom Gericht aufgestellten Kriterien erfüllten.

EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel begründete am Samstag noch einmal die Notwendigkeit von Anleihekäufen in der Krise und widmete dabei eine eigene Passage der Prüfung der Verhältnismäßigkeit. Sie stellte den Wirkungen dabei die Nebenwirkungen gegenüber. Unter anderem ging sie auf Verteilungswirkungen und auf die Wirkungen für die Zinsen hoch verschuldeter Staaten ein.

Sie sagte, Verteilungseffekte habe Geldpolitik immer, überall auf der Welt. Nach Analysen der Notenbank allerdings fielen die Verteilungswirkungen der EZB-Geldpolitik eher zugunsten der Armen aus. Auch die Wirkungen der Anleihekäufe auf den Zins sollten im Vergleich zu anderen Wegen nicht überschätzt werden. Wenn man stattdessen die Leitzinsen gesenkt hätte, hätte man, um den gleichen Effekt wie durch die Anleihekäufe zu erzielen, den negativen Einlagenzinssatz nochmal um mehr als einen Prozent senken müssen – von minus 0,5 auf minus 1,7 Prozent.