Die CDU-Vorsitzende stützt im F.A.Z.-Interview Christine Lagarde und Ursula von der Leyen. In der Geldpolitik hat sie ziemlich klare Vorstellungen für die Zukunft.

Sie haben gerade die Wirtschaftskonferenz von Aix-en-Provence besucht. Was nehmen Sie mit?

Es ist die größte Wirtschaftskonferenz Frankreichs, sie hat einen speziellen Charakter, weil sie Ökonomen mit Politikern und vielen Studenten zusammenbringt. Das ergibt eine besondere Atmosphäre. Mir ist aufgefallen, dass ich von allen sehr positiv auf den Personalvorschlag des europäischen Rates angesprochen wurde, Ursula von der Leyen zur Präsidentin der EU-Kommission zu ernennen. Wenn man die eigenen Diskussionen in Deutschland – etwa bei den Sozialdemokraten – sieht, dann ist das hier ein anderes Bild. Das ergab sich auch aus den Gesprächen mit vielen Vertretern anderer europäischer Staaten. Zweitens war hier der gemeinsame Wunsch zu spüren, mehr Dynamik und Wachstum in Europa auszulösen. Wir müssen uns überlegen, wie wir dahin kommen. Ich glaube, wir sind in den Zielen durchaus nah beieinander, auch wenn wir über den einen oder anderen Weg unterschiedliche Auffassungen haben.