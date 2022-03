Konflikt mit Russland : „Embargodebatte ist ein Spiel mit dem Feuer“

Flüchtlinge aus der Ukraine : Faeser fordert „solidarische“ Verteilung

Bisher wurden mehr als 50.000 Kriegsflüchtlinge in Deutschland registriert. Ein Großteil kommt dabei in Berlin an. Die Hauptstadt könne dies „nicht alleine stemmen“, sagte die Ministerin bei einem Besuch des Berliner Hauptbahnhofs. Auch Bürgermeisterin Franziska Giffey warnt vor einer Überlastung der Berliner Kapazitäten.