Wahlausgang in Portugal : Costas bisher größter Erfolg

Die Linke hat in Teilen Europas schon länger einen guten Lauf, aber António Costa stellte jetzt alle in den Schatten. Anders als Olaf Scholz in Berlin und Pedro Sánchez im Nachbarland Spanien an der Spitze ihrer Koalitionen zeigte der Portugiese, dass Sozialisten sogar eine absolute Mehrheit gewinnen können. Nur auf Malta erreichte zuletzt die Labour-Partei mit mehr als 50 Prozent noch bessere Ergebnisse. Mit 41,6 Prozent der Stimmen hatte Costas PS schon am Tag nach der Wahl 117 der insgesamt 230 Mandate im portugiesischen Parlament sicher; aus den vier Auslandswahlkreisen könnten noch ein oder zwei dazukommen.

Nach mehr als sechs Jahren an der Spitze zweier Minderheitsregierungen mit wechselnden Mehrheiten feierte der 60 Jahre alte Costa seinen bisher größten Erfolg. Zuvor hatte nur José Sócrates im Jahr 2005 für die PS zum ersten Mal die absolute Mehrheit gewonnen. Doch seit er wegen Korruption angeklagt und aus der Partei ausgetreten ist, will man bei den Sozialisten nichts mehr von ihm hören.