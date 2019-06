Shanahan scheidet aus : Nächster Wechsel an der Spitze des Pentagons

Der bisherige Verwaltungschef des amerikanischen Heeres Mark Esper wird neuer kommissarischer Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten. Das teilte der amerikanische Präsident Donald Trump am Dienstag auf Twitter mit. Esper übernimmt das Amt von Patrick Shanahan, der das Amt ebenfalls kommissarisch innehatte. Der Personalwechsel an der Spitze des Pentagons fällt mit in eine Periode der Spannung mit Iran.

Eigentlich wurde damit gerechnet, dass Shanahan das Pentagon auf Dauer leiten wollte. Trump zufolge habe sich der frühere Manager dazu entschieden, den Prozess zur Nominierung als Verteidigungsminister nicht weiter verfolgen und stattdessen seiner Familie mehr Zeit widmen. Der damalige stellvertretende Verteidigungsminister Shanahan hatte das Amt Anfang Januar von James Mattis übernommen, der unter anderem wegen Differenzen mit Trump zum Jahresende 2018 zurücktrat. Erst vor wenigen Wochen hatte Trump Shanahan für den Posten des dauerhaften Verteidigungsministers nominiert. Der Senat hätte die Nominierung noch bestätigen müssen.

Trump schrieb auf Twitter, Shanahan habe einen „wundervollen Job“ gemacht und herausragenden Dienste geleistet. Der neue geschäftsführende Leiter des Pentagon Esper ist bisher „Secretary of the Army“ und damit der ranghöchste Zivilist im amerikanischen Heer, der direkt dem Verteidigungsminister unterstellt ist.

Der Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums fällt in bewegte Zeiten. Nach ungeklärten Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman herrscht Angst vor einer militärischen Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und Iran. Shanahan hatte erst am Montagabend in Washington angekündigt, zu „Verteidigungszwecken“ rund 1000 weitere Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden. Die amerikanische Regierung macht Teheran für die Attacken verantwortlich. Die iranische Führung weist die Anschuldigungen zurück.