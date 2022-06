Maskenaffäre in Bayern : Welche Rolle spielte die Strauß-Tochter Hohlmeier?

Das bayerische Gesundheitsministerium hat die Mutmaßung zurückgewiesen, es habe auf die Entschärfung einer brisanten Aussage einer Ministerialrätin gegenüber der Staatsanwaltschaft hingewirkt. Es ging dabei um ein Maskengeschäft mit der Schweizer Firma Emix, bei dem die Tochter des ehemaligen CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß, Monika Hohlmeier, vermittelnd behilflich war, nach eigenen Angaben unentgeltlich.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Der Bayerische Rundfunk hatte berichtet, eine Beamtin des Gesundheitsministeriums, die für die Beschaffung der Corona-Masken mitzuständig war und inzwischen in der Staatskanzlei arbeitet, habe eine Stellungnahme für die ermittelnde Staatsanwaltschaft aufgesetzt. Dieser Entwurf findet sich in den Akten des Untersuchungsausschusses „Maske“. Darin schreibt die Ministerialrätin Tanja Decker am 7. Juni 2021: „Aus meiner Sicht führten folgende Aspekte dazu, das Angebot der Fa. EMIX als vertrauenswürdig einzustufen.“ An erster Stelle schreibt sie: „Frau Tandler hatte meine Kontaktdaten von MdEP Monika Hohlmeier erhalten.“ Andrea Tandler hatte das Angebot unterbreitet und für die Vermittlung mit einem Partner eine sehr hohe Provision bekommen. Sie ist eine langjährige Freundin Hohlmeiers sowie Tochter des ehemaligen CSU-Ministers Gerold Tandler.

Nach einem Gespräch Deckers mit ihrem Vorgesetzten Markus Theuersbacher war der Satz zu Hohlmeier und Tandler aus der Stellungnahme genommen worden. Die Frage ist, ob ein ursächlicher Zusammenhang besteht – und ob das überhaupt rechtlich relevant wäre. Ersteres hat das Gesundheitsministerium gegenüber der F.A.Z. bestritten. „Die Spekulationen sind falsch. Sowohl Frau Dr. Decker als auch ihr früherer Vorgesetzter Herr Ministerialdirigent Theuersbacher weisen die Vorwürfe in aller Deutlichkeit zurück. Frau Dr. Decker betont, dass niemand in irgendeiner Form Einfluss genommen habe.“ Von der Staatsanwaltschaft war keine Stellungnahme zu bekommen, sie verwies auf die Urlaubszeit.