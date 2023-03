Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, hält am 27. Februar 2023 beim Eröffnungsgottesdienst der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Dresden die Predigt. Bild: dpa

Als Georg Bätzing am Donnerstag in Dresden vor die Presse tritt, wird schnell klar, was die Mehrheit der deutschen Bischöfe in den vergangenen Tagen verärgert hat: das „Grußwort“ des Apostolischen Nuntius zu ihrer Frühjahrsvollversammlung. Es ist das erste Thema, das der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz anspricht.

Bätzing, der im Streit mit dem Vatikan nicht um klare Worte verlegen ist, bemüht sich dabei am Donnerstag um Zurückhaltung: Man habe die Worte des Nuntius „zu Fragen der synodalen Struktur der Kirche wahr- und ernst genommen“, sagt er. Es habe eine „lebendige Aussprache“ gegeben.

Eterovićs Rat: Bestehende Gremien nutzen

Erzbischof Nikola Eterović hatte den Bischöfen am Montag ein weiteres vatikanisches „Nein“ zum „Synodalen Weg“ übermittelt: Er sei „von Amts wegen beauftragt“, klarzustellen, dass sie auch für Bistümer und Pfarreien keine Synodalen Räte einrichten dürften. Damit erteilte er einem zentralen Reformvorhaben des „Synodalen Weges“ nun auch auf lokaler und regionaler Ebene eine Absage, für das im September 2022 auch die Bischöfe mit Zweidrittelmehrheit gestimmt hatten.

In den Synodalen Räten sollen Laien gemeinsam mit Bischöfen oder Pfarrern gemeinsam über alle grundsätzlichen Fragen des kirchlichen Lebens beraten und – das ist der neuralgische Punkt – auch entscheiden.

Im jüngsten vatikanischen Schreiben an die deutschen Bischöfe war nur davon die Rede gewesen, dass die Bischofskonferenz und die Vollversammlung des „Synodalen Weges“ nicht befugt seien, einen bistumsübergreifenden „Synodalen Rat“ für die katholische Kirche in Deutschland ins Leben zu rufen. Daraufhin war von bischöflicher Seite zu hören, das hindere sie ja nicht daran, in ihren Bistümern solche Gremien ins Leben zu rufen.

Eterovićs „Präzisierung“ des vatikanischen Schreibens war offenbar auf derartige Pläne gemünzt. Der päpstliche Botschafter legte den Bischöfen in Dresden nahe, die schon bestehenden Gremien in den Bistümern zu stärken. An erster Stelle nannte er hierbei bezeichnenderweise ein Gremium, für das bislang selbst radikale Reformer keine Beteiligung von Laien gefordert haben: den Priesterrat. Auch die Bibelstelle, die Eterović seiner Ansprache voranstellte, war unmissverständlich: „Lasst euch nicht von vieldeutigen und fremden Lehren irreführen“, lautete ihr letzter Satz.

Unter den Bischöfen war der Unmut über die Worte des Apostolischen Nuntius dem Vernehmen nach groß. Im anschließenden Gespräch sah sich Eterović mit dem Einwand konfrontiert, dass es in den Bistümern Limburg und Rottenburg-Stuttgart – in letzterem sogar seit mittlerweile 55 Jahren – schon Gremien gebe, in denen Laien über zentrale Fragen mitentschieden, ohne dass der Vatikan daran Anstoß genommen habe.

Zum Offenbarungseid dürfte es in der kommenden Woche kommen, wenn die fünfte und letzte Vollversammlung des „Synodalen Weges“ in Frankfurt tagt. Dann soll sich ein zen­traler „Synodaler Ausschuss“ konstituieren. Er soll darüber beraten, welche Aufgaben und Kompetenzen der „Synodale Rat“ haben soll, der spätestens 2026 seine Arbeit aufnehmen soll.

Ob alle 27 Ortsbischöfe, die diesem Gremium angehören sollen, zur Mitarbeit bereit seien, wird Bätzing am Donnerstag gefragt – also auch jene fünf Bischöfe, die dem Vatikan um die Klarstellung gebeten haben. Seine Antwort sagt viel über die derzeitige Gesprächskultur unter den Bischöfen aus: Jedem stehe es frei, ob er in dem Gremium mitwirke, so Bätzing, „da haben wir nicht drüber gesprochen“.