Ralf Stegner : Jetzt auch Außenpolitiker

Mit dem Vorsitz im Afghanistan-Untersuchungsausschuss wird man einen neuen Ralf Stegner kennenlernen: den Außenpolitiker. Seit er in den Bundestag gewählt wurde, beackert er dieses Feld, im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und im Europaausschuss, nachdem er jahrelang aus der Innenpolitik, zumindest aus der von Schleswig-Holstein, nicht wegzudenken war.

Stegner hatte aber, seit er in den Achtziger- und Neunzigerjahren in den USA studierte und in Harvard einen Master-Abschluss absolvierte, immer auch ein außenpolitisches Interesse. Seine Promotion über das „Theatralische“ in Amerikas Demokratie erwies sich in der Amtszeit Donald Trumps als weitsichtig.

Ganz verabschiedet sich Stegner im Afghanistan-Ausschuss allerdings nicht aus der Innenpolitik. Schließlich geht es vor allem um das überstürzte und deshalb desaströse Ende des Einsatzes und um die Behandlung der Ortskräfte.

Beides hatte und hat eine innenpolitische Dimension, nicht nur deshalb, weil einer der wichtigsten Protagonisten, der ehemalige Außenminister Heiko Maas, ein Parteifreund Stegners ist. Auch Horst Seehofer, der ehemalige Bundesinnenminister, und Annegret Kramp-Karrenbauer, die letzte Verteidigungsministerin der Ära Merkel, werden sich Fragen stellen müssen. Angela Merkel selbst dürfte Stegner noch gegenübersitzen.

Aufstieg und Abstieg in Kiel

Seine im innenpolitischen Kampf trainierte Scharfzüngigkeit wird Stegner dabei zügeln müssen. Die trug zwar maßgeblich zu seinem Aufstieg in Kiel bei, aber auch zu seinem Abstieg. Zunächst Staatssekretär, dann Minister (zuerst Finanzen, dann Inneres), schließlich SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzender, schaffte es Stegner nicht bis ganz nach oben in das Amt des Ministerpräsidenten.

Auch in der Bundespartei versuchte er als Vertreter der Parteilinken den Sprung an die Spitze, und wer weiß, wenn Kevin Kühnert und die Jusos 2019 in der Urwahl nicht das Gespann Esken/Borjans unterstützt hätten, sondern Schwan/Stegner, wäre er jetzt Parteivorsitzender. So aber landeten die beiden auf dem letzten Platz. Stegner wich anschließend Kühnert in der Parteiführung, fiel aber auch als Beisitzer im Vorstand durch.

Das Ende seiner Kieler Karriere und der Wechsel in den Bundestag haben Stegner vielleicht Gelassenheit lernen lassen, aber nicht Zurückhaltung. Waffenlieferungen in die Ukraine lehnte Stegner, wiewohl kein Pazifist, erst ab.

Umso deutlicher setzte er sich für das Sondervermögen für die Bundeswehr ein und hielt Scholz dadurch auf der linken Seite der Fraktion den Rücken frei. Der 1959 in der Pfalz geborene Stegner kann solche Standpunkte mittlerweile ganz ohne Kieler Küstenkühle, sondern pfälzisch aufgeräumt vermitteln.